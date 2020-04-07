快訊

住院醫生參加私人聚餐釀群聚感染！校方怒批不可原諒

東京脫出：日本緊急狀態前的民心防疫逃走中？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情「淨土」超前部署 泰安鄉管制發燒遊客入鄉

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣泰安鄉公所防疫大作戰，第二波將在清安豆腐街等8處設檢疫管制站。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰安鄉公所防疫大作戰，第二波將在清安豆腐街等8處設檢疫管制站。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣泰安鄉至今是新冠（武漢）肺炎疫情「淨土」，鄉公所防疫超前部署，今天公告即日到今年5月31日，若體溫攝氏37.5度以上，或有上呼吸道疾病患者，請勿進入泰安鄉。

新冠肺炎疫情持續延燒，泰安鄉至今沒有居家隔離或檢疫者，清明節4天連續假期，清安豆腐街等景點每天至少湧入1000人以上遊客。苗栗縣議員黃月娥接獲不少鄉民反映憂心忡忡疫情入侵，泰安鄉長劉美蘭昨天召開新型冠狀病毒災害應變中心第一次會議，決議強化防疫超前部署。

鄉公所今天發出第一波公告並以電子公文通報各地，公告指出為確保族人及遊客安全，即日到5月31日（依疫情狀況調整），所有進入泰安鄉請自行量測並配合防疫，若體溫攝氏37.5度以上，或有上呼吸道疾病患者，請勿進入泰安鄉，並請鄉內旅宿、露營、餐飲等業者配合。

鄉公所第二波將在清安豆腐街、新中橫、八卦村2鄰、大興村2鄰、大興派出所、南灣部落、中興派出所、士林壩，8處進出口設置檢疫管制站，初步規畫在遊客比較集中的周五、周六、周日中午12點到晚上8點，專人量測額溫管制，防堵可能的疫情缺口，所需的人力，鄉公所報請原住民族委員會核定。

劉美蘭、泰安鄉公所秘書陳信達指出，鄉公所是根據應變中心決議，依地方制度法公告相關防疫管制作法，若有遊客不聽勸阻，將通報警方，如果依然硬闖，可依妨害公務罪嫌究辦。

苗栗縣泰安鄉公所防疫大作戰，今天公告即日到今年5月31日，若體溫攝氏37.5度以上，或有上呼吸道疾病患者，請勿進入泰安鄉。圖／泰安鄉公所提供
苗栗縣泰安鄉公所防疫大作戰，今天公告即日到今年5月31日，若體溫攝氏37.5度以上，或有上呼吸道疾病患者，請勿進入泰安鄉。圖／泰安鄉公所提供

疫情 新冠肺炎 患者

延伸閱讀

確保落實防疫及社交距離 侯友宜突襲永和樂華夜市

新北：防疫旅館充足 隨時可接受申請

防居家傳染 黃珊珊呼籲：隔離、檢疫民眾和北市府聯絡

管控遊客超前部署 黃偉哲：才不會成「燒錢部署」

相關新聞

疫情「淨土」超前部署 泰安鄉管制發燒遊客入鄉

苗栗縣泰安鄉至今是新冠（武漢）肺炎疫情「淨土」，鄉公所防疫超前部署，今天公告即日到今年5月31日，若體溫攝氏37.5度以...

「全台最美代表」為山佳棒球隊牽起一條最美紅線

苗栗縣竹南鎮山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，最近並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲...

桃園無人洗衣店噪音管制嚴 市府環保局將放寬規範

無人洗衣店愈開愈多，市議員黃家齊、陳治文今爲業者請命，因環保局現行法規限制不得在晚上10點後使用動力機械設備從事洗染等商...

居家隔離激增市長打氣 鄭文燦：下樓領餐趴趴走違規

疫情擴散，桃園市蘆竹區居家隔離人員激增，居家隔離人數全市最高，蘆竹區衛生所人力、業務沉重，市長鄭文燦今天中午前往向衛生所...

新竹縣學童營養午餐升級！喝得到在地產銷履歷黑豆漿

新竹縣學童營養午餐升級！新竹縣政府農業處與教育處合作推動在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫，將在地生產的黑豆入菜，目前竹北...

桃園推景點即時影像 5月增設人潮警示燈號

戶外景點湧人潮，恐引群聚染疫風險，桃園市觀旅局本就針對8處景點設計即時影像系統，由於疫情逐日升溫，正好可作為觀看人潮現況...

憂亂丟口罩成防疫破口 桃民代籲增設專用垃圾桶

口罩生產因疫情需求持續增量，多數民眾在戶外活動也戴上口罩自保，不過，仍屢見亂丟口罩現象，桃園市多名市議員今天都建議市府環...

加強基層攤商紓困 市府促成蔬果、魚類攤商減租3成

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅已宣布「紓困、振興」3+5方案，今再加強基層攤商紓困政策，宣布4、5月將針對新竹農產運銷...

高市議會下午討論延後開議 綠營先喊：防疫和監督並重

高雄市議會今天下午將開程序委員會討論要不要為防疫而延後開議，民進黨團議員、時代力量議員今天上午開記者會表示反對延會，如果...

桃園染疫長照護理師已痊癒 再檢疫14天才能上班

新冠肺炎肆虐，桃園市某長照機構3月底傳出有護理師確診，起初對院內81人採檢均為陰性，分別後送多家養護處所隔離；桃園市長鄭...

桃園熱氣球嘉年華停辦 鄭文燦：明年再辦 不必惋惜

預計於今年6月舉辦為期9天的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，因受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會...

7進出口設管制站 發燒37.5度禁入泰安鄉

新冠（武漢）肺炎疫情持續發燒，苗栗縣泰安鄉將在全鄉7個主要進出口設檢疫管制站，遊客若額溫超過攝氏37.5度，將禁止進入泰...

熱門新聞

影／好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

機師空姐多回台接觸人多 蘆竹居家隔離人數飆高

7進出口設管制站 發燒37.5度禁入泰安鄉

新北突破400萬人口抽淡水套房 幸運女市民近日完成交屋

影／基隆增3確診 林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。