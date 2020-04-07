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疫情「淨土」超前部署 泰安鄉管制發燒遊客入鄉
苗栗縣泰安鄉至今是新冠（武漢）肺炎疫情「淨土」，鄉公所防疫超前部署，今天公告即日到今年5月31日，若體溫攝氏37.5度以上，或有上呼吸道疾病患者，請勿進入泰安鄉。
新冠肺炎疫情持續延燒，泰安鄉至今沒有居家隔離或檢疫者，清明節4天連續假期，清安豆腐街等景點每天至少湧入1000人以上遊客。苗栗縣議員黃月娥接獲不少鄉民反映憂心忡忡疫情入侵，泰安鄉長劉美蘭昨天召開新型冠狀病毒災害應變中心第一次會議，決議強化防疫超前部署。
鄉公所今天發出第一波公告並以電子公文通報各地，公告指出為確保族人及遊客安全，即日到5月31日（依疫情狀況調整），所有進入泰安鄉請自行量測並配合防疫，若體溫攝氏37.5度以上，或有上呼吸道疾病患者，請勿進入泰安鄉，並請鄉內旅宿、露營、餐飲等業者配合。
鄉公所第二波將在清安豆腐街、新中橫、八卦村2鄰、大興村2鄰、大興派出所、南灣部落、中興派出所、士林壩，8處進出口設置檢疫管制站，初步規畫在遊客比較集中的周五、周六、周日中午12點到晚上8點，專人量測額溫管制，防堵可能的疫情缺口，所需的人力，鄉公所報請原住民族委員會核定。
劉美蘭、泰安鄉公所秘書陳信達指出，鄉公所是根據應變中心決議，依地方制度法公告相關防疫管制作法，若有遊客不聽勸阻，將通報警方，如果依然硬闖，可依妨害公務罪嫌究辦。
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