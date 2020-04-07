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「全台最美代表」為山佳棒球隊牽起一條最美紅線

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養，今天下午完成簽約儀式。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養，今天下午完成簽約儀式。圖／山佳國小提供

苗栗縣竹南鎮山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，最近並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲廣源科技園區成心科技公司以百萬元認養，冠名贊助山佳棒球隊5年，雙方今天下午完成簽約儀式。

山佳國小校長陳財喜表示，部分球員來自弱勢家庭，比賽食宿負擔重，但學校苦無經費支付比賽所需，陳財喜及及教練也多方奔走請託，陳怡樺聽到山佳國小的心聲，除主動親手製作點心慰勞小球員，也到球場關心球員練球狀況。她見到球員大部分裝備不齊，連球褲子也磨破，還勉強穿著練球，積極想為山佳棒球隊尋求企業挹注。

位於竹南鎮廣源科技園區的成心科技公司總經理邱國威認同陳怡樺的理念，決定贊助支持山佳國小棒球隊活動經費，盼秉持照顧弱勢球員，讓喜歡打棒球的孩子可全心全意好好練球。

陳財喜表示，山佳國小獲成心科技贊助及認養，自民國109年至114年共5年，每年可獲20萬元贊助經費，5年總計100萬元，經費用途包括訓練、營養費、參加比賽的交通、住宿、餐費及器材、服裝、設備、弱勢球員補助金、雜費等球隊發展所需各項經費。

山佳國小也特聘陳怡樺為棒球隊榮譽顧問、邱國威為棒球隊榮譽領隊，成心科技為山佳國小棒球隊唯一冠名贊助，盼山佳棒球隊永續發展，非常感謝全台最美代表為山佳棒球牽起一條最美紅線。

山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養，雙方下午完成簽約。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養，雙方下午完成簽約。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養，今天下午完成簽約儀式。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養，今天下午完成簽約儀式。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養。圖／山佳國小提供
山佳國小棒球隊成軍未滿3年，但已有佳績展現，今天並獲得有「全台最美代表」稱號的竹南鎮民代表陳怡樺協助牽線，獲成心科技公司以百萬元認養。圖／山佳國小提供

認養 弱勢家庭 苗栗縣

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