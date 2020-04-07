水土保持簡易申請 苗栗推「一次意見、一次修正、一次到位」

苗栗縣地形8成山坡地，山坡地管理維護，民眾若申請山坡地開發要填寫簡易水保申請書，但因有其困難度與複雜性，讓民眾可能因此鋌而走險直接違規使用。水利處水保科設計簡易申報書範本、水土保持設計範例等，便於民眾填寫，並設計專業化的審核標準，縮短申請核定天數，從2016年申請到核定需80天到今年核定天數平均33天，未來持續朝四周核定為目標。

「一次意見、一次到位、一次修正」苗栗縣水利處水保科長張坤源說，統計從2016年到2018年民眾申請簡易水土保持申報書案件數量1035件，歷經勘查、審查、修正到核定，平均1件需辦理時間80天。為逐步讓「簡易水土保持申報」能名副其實，建立簡政便民與水土保持服務團輔導機制。

張坤源說，除逐步建立相關填寫範本，也請水土保持服務團水保技師到各鄉鎮駐點次數增加，降低民眾自行申辦負擔，也藉此降低民眾鋌而走險違規使用山坡地情況；同步推動「簡易申報說明書及其填寫範例」、「簡易申報行政檢核表」、「水土保持設施設計範例」、「增設水土保持服務團輔導據點」、「水土保持服務團技術協審機制」等措施。

「審查標準專業化」張坤源說，技術審查機制，水土保持服務團技師協助審查，並將民眾常見遇到問題蒐集，經討論後，做出統一回覆與審核機制。