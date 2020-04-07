桃園無人洗衣店噪音管制嚴 市府環保局將放寬規範

無人洗衣店愈開愈多，市議員黃家齊、陳治文今爲業者請命，因環保局現行法規限制不得在晚上10點後使用動力機械設備從事洗染等商業行為，等於禁制洗衣店夜間營運，若遭檢舉將罰最高3萬元，去年環保局接獲檢舉23件，最後裁罰8件，市府環保局回應，已從善如流修法，將３、４類管制區該項噪音規範回歸標準管制，噪音超標才會罰，另也將要求相關產業加強自主管理，維護民眾安寧。

依環保署噪音管制法第7、8條，授權地方政府自行畫定各類噪音管制區及公告禁止行為及其時間、地區、場所，桃園市環保局在105年公布「噪音管制區內不得從事妨害他人生活環境安寧之行為及其時間、地區或場所」，其中1項就明訂在各類噪音管制區內，晚上10點至早上8點期間，不得使用動力機械設備從事餐飲、洗染、印刷或其他商業行為。

黃家齊說，桃園單身族、租屋客或小家庭居多，不少民眾將衣物送往24小時投幣式自助洗衣店洗衣，但桃園市的噪音管制太過嚴苛，他接獲多家洗衣店陳情，指此禁令是要逼業者出走，他建議比照台北、新北、台中、台南等直轄市法規，只針對住宅區進行管制即可。

市府環保局長呂理德說，當時的噪音規範有其時空背景，隨時代變遷，開始出現無人洗衣店型態，因此環保局已著手修訂相關噪音規範，原則第1類環境亟需安寧區、第2類住宅區不變，仍維持行為管制，但第3類住商混合、第4類工業或交通使用區，放寬回歸標準管制，避免業者困擾，也藉此鼓勵業者加強設備保養維護，迎合環境需求。

依據娛樂場所、營業場所的噪音管制標準，第3類與第4類噪音管制區在夜間分貝數不得超過52分貝、65分貝，也就是說無人洗衣店可在夜間營運，若被發現分貝數超標，仍會依法開罰3千元到3萬元不等，市府指出，此次修法正在走行政程序，4月中會刊登市府公報，收集各界意見，預計今年年中公告實行。

環保局噪音管制科長黃伯弘也說，基本上這些洗衣店都是開在住商混合或鄰近道路的交通便利區域，屬於３、４類噪音管制區，之後回歸噪音標準管制，極少數可能設在住宅區，由於有安寧需求，就以行為作為限制，也符合當地需求，另市府也會輔導要求洗衣店加強自主管理，以低噪音機台或增設隔音牆等，維護居民安寧。