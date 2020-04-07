清明降雨 助寶山、寶二水庫水位緩升

新竹地區每日用水約54萬噸，主要由寶山及寶二水庫系統、頭前溪隆恩堰取水供應，北水局表示，預估枯水期至4月底結束，且農業一期作整田用水亦於3月底順利完成，在各項管控水源措施下，應可讓民眾用水不受影響。

因1至2月降雨量僅約歷年平均值的4成，使穏定供應水源的寶山寶二水庫系統可用水量，在3月27日降至約1070萬噸（34%）。

期間北水局透過供水總量管制、水情日日監看及農業用水加強灌灌管理，並在2月6日啓用17口備援水井（每日最大可供水3.2萬噸）後，新竹地區水情處於可控制範圍內。

加上3月中旬後幾波降雨下，至4月7日下午4時，寶山、寶二系統水量上升至1530萬噸，水量百分比提高至42.2%，現仍維持水情正常藍燈。