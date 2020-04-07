農場堅持自然農法　贈勵馨婦女鮮宰老母雞抗炎

桃園市桃園區晟昕友善農場一直以來不定期捐贈高營的「光合蛋」給勵馨基金會桃園分事務所的婦女兒少加菜。近日新冠肺炎疫情嚴重，農場於3月30日捐出最近汰換的一批（60隻）鮮宰老母雞，給桃園分事務所安置家園的婦女兒少補氣、增強體力以對抗新冠肺炎疫情。

農場主人許信傑曾在外商公司擔任工程師工作10多年，在有次公司縮編後不幸被裁員，長期勞累的工作，加上自己的三個孩子身體狀況不佳，患有氣喘、過動症等疾病，使他有了藉機轉行的念頭。向推廣自然農法的專家請益，於2016年與妻子楊淑均成立「晟昕友善農場」，並開始以自然農法養殖雞隻及生產雞蛋。