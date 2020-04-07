竹苗山區看桐又賞螢 參山處系列活動體驗日夜生態之美
竹苗山區是白天看桐花，晚上賞螢火蟲的勝地，觀光局參山國家風景區管理處4月18日至5月9日，每周六辦理賞螢小旅行活動，同時有不同主題導覽解說團，4月8日上午10點起開放報名，酌收費用，詳情可以上參山國家風景區管理處官方網站或臉書粉絲專頁查詢，洽詢電話04-23726335。
新竹縣峨眉、北埔、苗栗縣南庄，有超過10條以上豐富的生態步道，參山處4月18日、4月25日、5月2日、5月9日，共舉辦8梯次戶外螢火蟲生態導覽解說團，在地專業導覽人員帶領民眾白天賞桐花、夜晚探訪螢光熠熠的秘境，體驗獅頭山生態之美。
活動現場還可免費獲贈國寶級工藝師章潘三妹，以賽夏族傳統工法手工編織的「賞螢小竹燈」，低光害的設計可做為賞螢者的照路燈，另外還有活動夜光貼紙、傳統客家菜包、防蚊扣等多項好禮。
參山處今年並特別設計「就愛賞螢、螢光攝影、觀螢藝術、小小導覽員」4大螢火蟲生態導覽解說主題團，其中，「就愛賞螢團」4月18日在福南步道、4月18日及5月2日在六寮古道、5月9日在十二寮休閒農業區，導覽深入淺出解說，讓遊客了解螢火蟲的生態。
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