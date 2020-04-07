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頭屋外獅潭300多戶簡水不穩 求助省水先救急

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉獅潭村億興、中興社區300多戶人家，簡易自來水供應不穩定，今天緊急開用戶大會決議接用台灣省自來水。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉獅潭村億興、中興社區300多戶人家，簡易自來水供應不穩定，今天緊急開用戶大會決議接用台灣省自來水。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭屋鄉獅潭村億興、中興社區300多戶人家，簡易自來水供應不穩定，近來少雨、水源枯竭，更是雪上加霜。今天緊急開用戶大會，決議向台灣省自來水公司買水，接用簡水系統線管供應省水，先解決燃眉之急，等省水管線完成，再全面更換省水系統。

頭屋鄉長期使用簡水，立委徐志榮去年爭取簡水改省水，第一期配合台13線路面刨封工程埋設管線已完成，第二期沿台13線沿126縣道施工，預計5月才發包。但周邊獅潭村億興、中興社區等300多戶居民，近來飽受簡水供水不穩之苦，今天緊急在獅潭社區活動中心緊急召開用戶大會。

簡水管理委員會理事長徐智煜主持，頭屋鄉長徐鑫榮、鄉民代表范賢達、獅潭村長黃素娥等人到場關心，范賢達表示，簡水供水不穩定，水量有時大、有時小，水壓不夠無法上到三、四層樓，常要三更半夜起床開馬達抽水，用戶飽受困擾，近來更嚴重。

徐智煜說，近來少雨枯水期，考驗簡水供應品質，目前在126縣道中興橋有簡水管線，可以先接台灣省自來水公司的管線買水，不過，每度水要從簡水11元，調到15元，接管後簡水及省水公司人員都會加強巡視，避免因轉換系統供水，造成破管等問題。

參加大會的用戶一致支持先接省水應急，徐鑫榮表示，鄉公所會第一時間處理，等到省水管線二期工程完成後，簡水管線再換接省水管線，供水品質更有保障。

苗栗縣頭屋鄉獅潭村億興、中興社區300多戶人家，簡易自來水供應不穩定，今天緊急開用戶大會，決議接用台灣省自來水。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉獅潭村億興、中興社區300多戶人家，簡易自來水供應不穩定，今天緊急開用戶大會，決議接用台灣省自來水。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉獅潭村億興、中興社區300多戶人家，簡易自來水供應不穩定，今天緊急用開戶大會決議接用台灣省自來水。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉獅潭村億興、中興社區300多戶人家，簡易自來水供應不穩定，今天緊急用開戶大會決議接用台灣省自來水。記者范榮達／攝影

省水 徐志榮 苗栗縣

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