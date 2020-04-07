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迎接賞油桐花季 觀光局參山處推輕旅行

中央社 / 新竹縣7日電
迎接賞螢及賞油桐花季節，交通部觀光局參山國家風景區管理處推輕旅行，由在地專業導覽人員帶領民眾，在白天賞桐花、夜晚探訪螢光熠熠的秘境，體驗獅頭山生態之美。 圖／參山國家風景區管理處提供
迎接賞螢及賞油桐花季節，交通部觀光局參山國家風景區管理處推輕旅行，由在地專業導覽人員帶領民眾，在白天賞桐花、夜晚探訪螢光熠熠的秘境，體驗獅頭山生態之美。 圖／參山國家風景區管理處提供

迎接賞螢及賞油桐花季節，交通部觀光局參山國家風景區管理處推輕旅行，但為因應新冠肺炎疫情，副處長曹忠猷表示，活動期間盼民眾配合戴口罩等，做好防疫措施。

新竹峨眉、北埔與苗栗南庄，有10條以上的生態步道，是假日戶外踏青的好去處。曹忠猷說，從4月中旬起，更是獅頭山風景區賞油桐花及賞螢時節，安排有戶外螢火蟲生態導覽解說團以及賞桐花活動。

曹忠猷指出，今年將在4月18日、4月25日、5月2日、5月9日共舉辦8梯次的戶外螢火蟲生態導覽解說團，由在地專業導覽人員帶領民眾，在白天賞桐花、夜晚探訪螢光熠熠的秘境，體驗獅頭山生態之美。

曹忠猷表示，活動現場還可免費獲贈「賞螢小竹燈」，由國寶級工藝師「章潘三妹」用賽夏族傳統工法手工編織而成，以低光害的設計，可以做為賞螢者的照路燈。

曹忠猷說，現場也有安排「螢光攝影團」，由生態導覽與攝影師協助，帶領攝影愛好者，學習如何在低亮度的環境，能清晰拍下螢火蟲活動，同時也對生態影響減至最低。

曹忠猷指出，配合防疫活動，現場將準備有乾洗手液、消毒用酒精供參加者使用，並由專人測量體溫，額溫超過37.5度即不能參加，也提醒民眾活動全程配戴口罩，以保護自身安全。

賞螢 桐花 攝影

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