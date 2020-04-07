桃園熱氣球活動停辦 台東熱氣球視疫情持續評估

台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動，受到疫情影響，主辦單位台東縣政府證實已有國外熱氣球口頭回絕邀請，不會參與今年活動，但是否停辦？因距活動開幕還有3個月的時間，還必須視疫情狀況做審慎評估。

縣府交通及觀光發展處處長余明勳表示，到7月11日開幕的時間還有3個月，縣府與業者都有做最好的預備和共識，當然在疫情前提下，必須防疫從嚴，這也是現階段縣府在做的工作，當然在這時間點做最好的預備和最壞的打算。

他說，新冠肺炎疫情的確影響國外熱氣球和飛行員參與活動的意願，目前很多國家都不敢承諾一定會來，甚至有的國家已經口頭回絕邀請了，所以這部分，也是縣府正努力因應，倘若國外球和飛行員無法順利來台，比較有可能會朝向用國內的熱氣球和飛行員。

另熱氣球活動期間防疫作為該如何實施，余明勳指出一切都會遵照中央疫情指揮中心的指示來配合辦理，根據每天疫情的不同，會有因應的對策，譬如現在勸導限制戶外500人的措施，在熱氣球辦理期間，類似狀況是否還存在，還不曉得，也言之過早。

他強調，必要的防護還是要有，如果持續舉辦，會折衷考量實際面的狀況，來充分應對。

台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動，今年邁入第10年，受到疫情影響，縣府將原本6月舉行的活動，順延至7月11日舉行，活動維持51天，裡頭包括8場次光雕音樂會及7場次星光音樂會。

不過，今年6月舉辦為期9天的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，因受疫情衝擊，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議宣布停辦。