快訊

小港機場空勤直升機跑道上翻覆 機上五人均安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園熱氣球活動停辦 台東熱氣球視疫情持續評估

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動是否停辦？縣府目前將視疫情狀況審慎評估。本報資料照片
台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動是否停辦？縣府目前將視疫情狀況審慎評估。本報資料照片

台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動，受到疫情影響，主辦單位台東縣政府證實已有國外熱氣球口頭回絕邀請，不會參與今年活動，但是否停辦？因距活動開幕還有3個月的時間，還必須視疫情狀況做審慎評估。

縣府交通及觀光發展處處長余明勳表示，到7月11日開幕的時間還有3個月，縣府與業者都有做最好的預備和共識，當然在疫情前提下，必須防疫從嚴，這也是現階段縣府在做的工作，當然在這時間點做最好的預備和最壞的打算。

他說，新冠肺炎疫情的確影響國外熱氣球和飛行員參與活動的意願，目前很多國家都不敢承諾一定會來，甚至有的國家已經口頭回絕邀請了，所以這部分，也是縣府正努力因應，倘若國外球和飛行員無法順利來台，比較有可能會朝向用國內的熱氣球和飛行員。

另熱氣球活動期間防疫作為該如何實施，余明勳指出一切都會遵照中央疫情指揮中心的指示來配合辦理，根據每天疫情的不同，會有因應的對策，譬如現在勸導限制戶外500人的措施，在熱氣球辦理期間，類似狀況是否還存在，還不曉得，也言之過早。

他強調，必要的防護還是要有，如果持續舉辦，會折衷考量實際面的狀況，來充分應對。

台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動，今年邁入第10年，受到疫情影響，縣府將原本6月舉行的活動，順延至7月11日舉行，活動維持51天，裡頭包括8場次光雕音樂會及7場次星光音樂會。

不過，今年6月舉辦為期9天的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，因受疫情衝擊，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議宣布停辦。

熱氣球嘉年華 疫情 台東

延伸閱讀

桃園法官搞烏龍 裁定書連續出現超白話「我覺得滿難」

桃園推景點即時影像 5月增設人潮警示燈號

爆餡刈包只要50元！桃園「刈起吃包」用料超狂，特色古早味平日才吃得到

傳布局參選桃園市長 傅崐萁駁：沒有打算

相關新聞

桃園熱氣球活動停辦 台東熱氣球視疫情持續評估

台東「2020台灣國際熱氣球嘉年華」活動，受到疫情影響，主辦單位台東縣政府證實已有國外熱氣球口頭回絕邀請，不會參與今年活...

居家隔離激增市長打氣 鄭文燦：下樓領餐趴趴走違規

疫情擴散，桃園市蘆竹區居家隔離人員激增，居家隔離人數全市最高，蘆竹區衛生所人力、業務沉重，市長鄭文燦今天中午前往向衛生所...

新竹縣學童營養午餐升級！喝得到在地產銷履歷黑豆漿

新竹縣學童營養午餐升級！新竹縣政府農業處與教育處合作推動在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫，將在地生產的黑豆入菜，目前竹北...

桃園推景點即時影像 5月增設人潮警示燈號

戶外景點湧人潮，恐引群聚染疫風險，桃園市觀旅局本就針對8處景點設計即時影像系統，由於疫情逐日升溫，正好可作為觀看人潮現況...

憂亂丟口罩成防疫破口 桃民代籲增設專用垃圾桶

口罩生產因疫情需求持續增量，多數民眾在戶外活動也戴上口罩自保，不過，仍屢見亂丟口罩現象，桃園市多名市議員今天都建議市府環...

加強基層攤商紓困 市府促成蔬果、魚類攤商減租3成

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅已宣布「紓困、振興」3+5方案，今再加強基層攤商紓困政策，宣布4、5月將針對新竹農產運銷...

高市議會下午討論延後開議 綠營先喊：防疫和監督並重

高雄市議會今天下午將開程序委員會討論要不要為防疫而延後開議，民進黨團議員、時代力量議員今天上午開記者會表示反對延會，如果...

桃園染疫長照護理師已痊癒 再檢疫14天才能上班

新冠肺炎肆虐，桃園市某長照機構3月底傳出有護理師確診，起初對院內81人採檢均為陰性，分別後送多家養護處所隔離；桃園市長鄭...

桃園熱氣球嘉年華停辦 鄭文燦：明年再辦 不必惋惜

預計於今年6月舉辦為期9天的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，因受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會...

7進出口設管制站 發燒37.5度禁入泰安鄉

新冠（武漢）肺炎疫情持續發燒，苗栗縣泰安鄉將在全鄉7個主要進出口設檢疫管制站，遊客若額溫超過攝氏37.5度，將禁止進入泰...

風雲社團／浪愛傳遞貓狗協會 關懷浪浪

不管喜不喜歡動物，我們都該先從了解牠們開始！新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會成員來自各行各業，都以愛心關懷流浪動物，協助捕捉節育流浪貓狗、處理路殺動物遺體及不當飼養虐殺貓狗案件，希望從源頭管控流浪犬貓問題，讓大家更了解流浪動物和尊重生命。

竹市動物園水溝惡臭 攤商難忍

新竹動物園去年底重新開幕，緊鄰的假日花市攤商反映，近日動物園排出的汙水混濁且散發出難聞的糞臭味，讓做生意的攤商難以忍受，希望相關單位能重視。

熱門新聞

影／好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

臉書粉專「只是堵藍」 成NHK報導散播假訊息個案

接連去旗山老街、墾丁大街 他收到指揮中心簡訊

小兒麻痺者捐款報恩 感謝義大利神父早年沒有放棄他

7進出口設管制站 發燒37.5度禁入泰安鄉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。