放棄百萬年薪當住持 10年促成苗栗無極凌雲宮動土
苗栗縣西湖鄉無極凌雲宮今天上午10點30分舉行動土奠基大典，苗栗縣議員黃芳椿、縣政府民政處長彭基山、獅頭山勸化堂董事長黃錦源、台灣仙道理事長吳國賓、花蓮慈惠石壁部堂董事長楊松樹、桃園無極廣聖宮宮主陳福等人到場參與盛會。
無極凌雲宮住持陳映辰有一段因緣，10年前捨棄百萬年薪，隱入山林小屋，睡在神桌下，只為履行與「王母娘娘」的約定，發揚祖廟花蓮勝安宮的濟世精神，勤修「戒、定、慧」；遵「寬、和、堅、忍」精神，建立修行道場，逐漸累積資源，終於今天舉行動土奠基大典，企盼引領回歸人與人、眾生與大自然之間的純樸友善。
陳映辰表示，除了辦理聖事外，未來無極凌雲宮會走清修、道家出家戒持模式，成為台灣少見戒規修持傳統道觀，有心真修的道子，可以清淨自在融合大自然中的修持，達到身心靈及強健體魄
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