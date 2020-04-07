放棄百萬年薪當住持 10年促成苗栗無極凌雲宮動土

苗栗縣西湖鄉無極凌雲宮今天上午10點30分舉行動土奠基大典，苗栗縣議員黃芳椿、縣政府民政處長彭基山、獅頭山勸化堂董事長黃錦源、台灣仙道理事長吳國賓、花蓮慈惠石壁部堂董事長楊松樹、桃園無極廣聖宮宮主陳福等人到場參與盛會。

無極凌雲宮住持陳映辰有一段因緣，10年前捨棄百萬年薪，隱入山林小屋，睡在神桌下，只為履行與「王母娘娘」的約定，發揚祖廟花蓮勝安宮的濟世精神，勤修「戒、定、慧」；遵「寬、和、堅、忍」精神，建立修行道場，逐漸累積資源，終於今天舉行動土奠基大典，企盼引領回歸人與人、眾生與大自然之間的純樸友善。