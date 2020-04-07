主動出擊 苗栗縣工商發處到各工業區舉辦紓困說明會

苗栗縣政府工商發展處今在苗栗縣工業會舉辦新冠肺炎資金紓困振興措施說明會，另外工商發展處、工策會從8日開始將到苗栗縣內各工業區舉辦5場紓困說明會，向業者說明政府提供紓困方案的內容，工商發展處也有馬上辦中心，037-559880，只要有任何問題，都可以來電洽詢，依個案輔導。

工商發展處長黃智群說，縣府主動出擊到縣內個工業區舉辦5場說明會，4月8日在中興工業區、三義裕隆管理中心、4月15日在寶源園區、4月22日在西山工業區、二湖工業區舉辦各項紓困作為宣導，並研擬個人或廠商在今年度已領得建照之有效期日自動展延一年，全力協助廠商度過疫情景氣寒冬，減輕對企業影響。

今天在苗栗縣工業會舉辦說明會，有4、50家業者到場參加，今天針對紓困方案，分兩個部分，邀請中小企業信用保證基金中部服務中心主任廖東一說明政府主要防疫紓困貸款、台灣中小企業銀行來談銀行融資實務。

黃智群說，縣府在SBIR計畫跟中央爭取加碼補助，面對疫情，如果業者有創新研發整備需要，可以跟縣府提出申請，大家一起共度難關。

紓困方案申請，申請資格必須，從今年1月1日以後連續兩個月平均營業額，較108年12月以前6個月平均，或108年同期平均營業額減少15％以上，並由經濟部、受經濟部委任、委託的機關（構）或金融機構認定屬實。