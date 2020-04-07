居家隔離激增市長打氣 鄭文燦：下樓領餐趴趴走違規

疫情擴散，桃園市蘆竹區居家隔離人員激增，居家隔離人數全市最高，蘆竹區衛生所人力、業務沉重，市長鄭文燦今天中午前往向衛生所人員加油打氣，他表示，最近發現4、5起住社區大樓居家隔離、檢疫民眾，點選外送平台餐點，自己跑到1樓中庭或大廳領取餐點「趴趴走」，依違反居家隔離、檢疫規定罰款。

鄭文燦表示，蘆竹區離桃園機場近，很多在機場、航空公司服務的員工及回國學生住在蘆竹，舉凡飛機有人確診，所有飛機機組人梖都要居家隔離，因此居家隔離人數特別多，甚至衝到全市第一，蘆竹衛生所壓力沉重，他特別前往加油打氣，如果忙不過來請衛生局調派其他公衛護士協助。

桃園市衛生局統計，全市居家隔離列管343人、居家檢疫列管2891人，目前蘆竹區106人最多、依次為龜山區64人、桃園區63人，又以蘆竹區居家隔離人數激增最多，造成蘆竹區衛生局第一線公衛護士壓力沉重。蘆竹衛生所主任郭怡辰說，如果居家隔離個案長期增加趨勢，希望調派固定人力協助。