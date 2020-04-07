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九華山地藏庵捐負壓隔離艙 助救護人員防疫

中央社 / 嘉義7日電

配合嘉義縣消防局成立新冠肺炎專責救護隊，九華山地藏庵今天捐贈3組負壓隔離艙，保護救護人員執行勤務時不受感染。未來將配置在六腳、大美、三和等3支專責救護隊

日前嘉義縣發生第一例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，由於嘉義縣消防車只有自製簡易隔離艙，使得出勤的兩名消防員有心理負擔，暫時不敢回家。財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森在瞭解地方需求後，採購3組負壓隔離艙贈與消防局，今天由嘉義縣長翁章梁、嘉義縣消防局長呂清海代表接受。

翁章梁說，在居家檢疫及隔離期間的民眾若有相關呼吸道症狀，第一時間就會通知消防局做載送作業，過程中都須採高規格的防範。感謝地藏庵的善舉，協助消防局第一線防疫工作，讓從接獲報案救護到送往醫院的時間，都能有效降低接觸時機；並且在病患載送醫時，能降低長時間暴露在外的風險。

呂清海表示，負壓隔離艙整體結構由白色PVC和透明乙烯基組合而成，啟動鼓風機組後，可形成負壓環境，配合濾毒罐可淨化污染空氣；骨架支撐起的拱道，不但可讓病人躺下，也提供救護人員處理緊急狀況時所需的操作空間。

消防局進行情境模擬演練現場示範使用流程，從接獲有疑似病患，救護人員到場協助病患上擔架後，在短時間內將負壓隔離艙組合後立即將病患送醫。

消防局說明，配合防疫需求，負壓隔離艙未來配置在分屬3個大隊轄下的六腳、大美、三和等3支專責救護隊執行病患護送，每趟的救護任務結束後，人車均會做清潔消毒，避免有交叉感染情形。負壓隔離艙每組造價新台幣28萬元，目前市場上缺貨，今天先致贈1組，後續2組會儘快送抵。

嘉義 翁章梁 肺炎

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