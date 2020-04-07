鱷魚牌捐贈防蚊蟲產品 助新竹動物園改善環境

夏天將至，新竹市立動物園內有許多天然植栽，容易吸引蚊蟲孳生，在地企業中台興化學工業為回饋家鄉，今天與動物園簽署合作，利用自身專業，無償提供不傷害環境的除蟲菊殺蟲劑、防蚊片、防蚊液等產品，協助改善環境。

動物園主任楊礎遠表示，夏天來臨蚊蟲孳生後就會將防蚊液放置入口與遊客中心供遊客使用，防蚊片已陸續放置園區內的廁所、辦公室及動物內舍，並利用不傷害環境的除蟲菊殺蟲劑針對園內低窪地區與排水溝進行噴灑，希望可以有效抑制園區內的蚊蟲孳生，也創造更優質的生態教育場域。

副市長沈慧虹指出，中台興化工是新竹市香山在地超過一甲子歷史的優質本土品牌，擁有知名的鱷魚牌商品，在防治蚊蟲方面絕對是專業，天氣即將轉熱，動物園又是一個充滿植栽綠意、生態豐富的環境，蚊蟲易滋生，受惠於中台興產品對環境友善的高標準，幫助動物園照顧員工、遊客及園內的動植物。