新竹縣學童營養午餐升級！喝得到在地產銷履歷黑豆漿

新竹縣學童營養午餐升級！新竹縣政府農業處與教育處合作推動在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫，將在地生產的黑豆入菜，目前竹北市有6所國小、新豐鄉1所國小學生，已能享用具有產銷履歷的黑豆漿，不僅有效去化黑豆，也讓學生飲食更營養。

縣府農業處長范萬釗表示，目前全台雜糧仍以進口為主，為活化國內休耕地、減少稻作面積，而黑豆屬於低耗水量農作物，用水量又只有稻田的2成，用水量相當低，低耗能高產量有利於農業經濟效益，縣府鼓勵農友轉作雜糧，2年前開始推廣種植黑豆，新豐鄉、竹北市由農會輔導，去年種植面積分別為30公頃、15公頃。

除了契作、自產自銷外，農業處與教育處也合作推動在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫，初期先由竹北市的竹北、光明、六家、中正、興隆、十興國小，以及新豐國小共7所學校先行試辦，讓學童每周能品嘗一次的產銷履歷黑豆漿。

教育處長楊郡慈表示，目前由各校與營養師設計菜單，將黑豆入菜，此計畫也由竹北市及新豐鄉農會擔任供應平台，訂定穩定契約價格項學校辦理供應業務，推行至試辦學校。

縣長楊文科也強調，此計畫不會增加營養午餐經費，各試辦學校反應熱烈、學生接受度高，今年度試辦學校將增為11所，竹北市8所、新豐及湖口鄉共3所，也鼓勵其他有意願的學校加入，歡迎有興趣參與試辦的學校可就近與竹北市農會或新豐鄉農會推廣部聯繫，或者透過縣府農業處農糧科媒合。