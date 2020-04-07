桃園推景點即時影像 5月增設人潮警示燈號

戶外景點湧人潮，恐引群聚染疫風險，桃園市觀旅局本就針對8處景點設計即時影像系統，由於疫情逐日升溫，正好可作為觀看人潮現況的利器，觀旅局指出，目前正著手增加虎頭山環保公園、前慈湖與後慈湖的即時影像系統，訊號測試中，另也與中華電信合作統計16處景點遊客人數，5月將在桃園市觀光導覽網建置燈號警訊，以紅黃綠燈警示擁擠程度。

桃園市政府觀光旅遊局建置高解析即時影像，遊客只要連上桃園觀光導覽網及桃園智慧遊APP，即可即時欣賞景點直播美景，目前已在8處景點運作，以1080@30P高解析影像及線上直播技術，讓景點現況即時呈現在遊客面前，分別為拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山，另有天氣、紫外線等數值。

此外，市府也與中華電信合作，每小時統計桃園16處遊憩據點的遊客人數，16處分別為大溪老街、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、慈湖、竹圍漁港、觀音蓮花園休閒農業區、拉拉山、永安漁港、角板山、新屋綠色走廊、大溪月眉休閒農業區、三坑老街、小烏來風景特定區、羅浮、觀音濱海遊憩區、優霞雲瀑等，透過大數據掌握各時段景點人潮。

市府觀旅局指出，遊客人數由市府後台人員監看，並依據人潮現況橫向聯繫相關單位進行柔性勸導，之後也將以人潮統計數字為基礎，在桃園觀光導覽網建置燈號警訊，以紅黃綠燈呈現各景點的擁擠程度，讓民眾更加快速瞭解觀光景區現況，旅遊更安全、更貼心。