快訊

菲總統杜特蒂下令不配合防疫殺無赦 1農民不戴口罩又砍人遭射殺

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」 卻迎來疫情爆發？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂亂丟口罩成防疫破口 桃民代籲增設專用垃圾桶

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
口罩生產因疫情需求持續增量，多數民眾在戶外活動也戴上口罩自保，不過，仍屢見亂丟口罩現象。記者張裕珍／攝影
口罩生產因疫情需求持續增量，多數民眾在戶外活動也戴上口罩自保，不過，仍屢見亂丟口罩現象。記者張裕珍／攝影

口罩生產因疫情需求持續增量，多數民眾在戶外活動也戴上口罩自保，不過，仍屢見亂丟口罩現象，桃園市多名市議員今天都建議市府環保局要普設「口罩專門垃圾桶」，避免出現防疫破口，市府環保局長呂理德說，要當場抓到亂丟口罩確實不容易，會請相關管理單位設置口罩垃圾桶，若發現有同一場址出現5片口罩，就可針對管理單位開罰6千元。

市議員劉茂群、林政賢、黃婉如、周玉琴、陳姿伶、林昭賢、王浩宇等人今天都在議會關心口罩丟棄問題，是否已有開罰？國民黨團總召林政賢認為，環保署針對疫情期間亂丟口罩加重罰鍰，第一次抓到就罰3600元，此規定立意良好，但仍建議應普設口罩專門垃圾桶，並加強宣導口罩違反者，最高可依廢清法重罰最高6千元的字樣，方便加強管理。

劉茂群也認為，為避免染上新冠病毒的口罩四處流竄，造成疫情擴散，她希望環保局應緊急設置口罩專用棄置箱（桶），而且所有居家隔離、居家檢疫民眾的廢棄口罩一律統一收置，集中焚毀。

黃婉如則建議公共場所能增設口罩回收桶，讓不能用的口罩，民眾可以統一丟棄，身為主管關的市府環保局應該積極協助，周玉琴、林昭賢則問口罩到底算醫療廢棄物還是一般廢棄物，到底該怎麼丟最好？

呂理德說，口罩視為一般廢棄物，要丟棄至一般垃圾的垃圾桶，但擔心若在公眾場所普設口罩專用垃圾桶，反而成為另一種髒亂點，市府會依據廢棄物清理法要求有管理單位的場址設置口罩丟棄專用垃圾桶，若發現場址被丟了5片口罩以上，就可依法開罰該管理單位。

至於居家檢疫者、居家隔離者垃圾仍屬於一般垃圾，市府會隨關懷包一次發放20個垃圾袋，建議14天期滿之後再丟垃圾，若期間垃圾量大或發臭，則可申請到府收取垃圾，或請家人將垃圾拿到指定的垃圾其中處丟棄。

王浩宇則問，是否已有口罩亂丟違法廢棄物清理法的開罰數據？呂理德坦言，亂丟口罩不好取締，要抓到現行犯才能開，因此會以要求如停車場、市場等場址管理單位加強管理。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林說，由於民眾進出醫療院所都要戴口罩，擔心有感染疑慮，先前已經協調各醫療院所、衛生所設置口罩專用垃圾桶，已設了五十多處。

衛福部桃園醫院也宣導，民眾丟棄口罩時，雙手不要碰到前方髒汙的部分，接著從鬆緊帶兩側處拿下口罩，然後從內面把口罩折到最小，再丟到垃圾桶。

口罩 廢棄物 疫情

延伸閱讀

櫻花妹戴蕾絲口罩引暴動！日內衣大廠助產口罩獲好評

寄口罩至國外媳婦、女婿一等親可以收件嗎？經部這麼說

注意！以防疫之名行騙 賣口罩詐騙案暴增近千件

爆料時力黨工持毒 王浩宇判賠25萬得登報、臉書道歉

相關新聞

新竹縣學童營養午餐升級！喝得到在地產銷履歷黑豆漿

新竹縣學童營養午餐升級！新竹縣政府農業處與教育處合作推動在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫，將在地生產的黑豆入菜，目前竹北...

桃園推景點即時影像 5月增設人潮警示燈號

戶外景點湧人潮，恐引群聚染疫風險，桃園市觀旅局本就針對8處景點設計即時影像系統，由於疫情逐日升溫，正好可作為觀看人潮現況...

憂亂丟口罩成防疫破口 桃民代籲增設專用垃圾桶

口罩生產因疫情需求持續增量，多數民眾在戶外活動也戴上口罩自保，不過，仍屢見亂丟口罩現象，桃園市多名市議員今天都建議市府環...

基隆增3確診 林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情確診個案的地理分布， 基隆市今天新增3例確診。市長林右昌...

加強基層攤商紓困　市府促成蔬果、魚類攤商減租3成

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅已宣布「紓困、振興」3+5方案，今再加強基層攤商紓困政策，宣布4、5月將針對新竹農產運銷...

高市議會下午討論延後開議 綠營先喊：防疫和監督並重

高雄市議會今天下午將開程序委員會討論要不要為防疫而延後開議，民進黨團議員、時代力量議員今天上午開記者會表示反對延會，如果...

桃園染疫長照護理師已痊癒 再檢疫14天才能上班

新冠肺炎肆虐，桃園市某長照機構3月底傳出有護理師確診，起初對院內81人採檢均為陰性，分別後送多家養護處所隔離；桃園市長鄭...

桃園熱氣球嘉年華停辦 鄭文燦：明年再辦 不必惋惜

預計於今年6月舉辦為期9天的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，因受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會...

7進出口設管制站 發燒37.5度禁入泰安鄉

新冠（武漢）肺炎疫情持續發燒，苗栗縣泰安鄉將在全鄉7個主要進出口設檢疫管制站，遊客若額溫超過攝氏37.5度，將禁止進入泰...

風雲社團／浪愛傳遞貓狗協會 關懷浪浪

不管喜不喜歡動物，我們都該先從了解牠們開始！新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會成員來自各行各業，都以愛心關懷流浪動物，協助捕捉節育流浪貓狗、處理路殺動物遺體及不當飼養虐殺貓狗案件，希望從源頭管控流浪犬貓問題，讓大家更了解流浪動物和尊重生命。

竹市動物園水溝惡臭 攤商難忍

新竹動物園去年底重新開幕，緊鄰的假日花市攤商反映，近日動物園排出的汙水混濁且散發出難聞的糞臭味，讓做生意的攤商難以忍受，希望相關單位能重視。

苗栗小松菸租約爭議 台鐵努力尋求解決

2019年德國設計獎決賽優勝徐嘉明、莊雅婷夫妻，去年7月租下台灣鐵路局竹南車站2號倉庫，返鄉打造文創「苗栗小松菸」，鐵路局近日以耐震初評有安全疑慮要收回，徐嘉明夫婦錯愕，昨天哽咽控訴台鐵打擊有心地方創生年輕人。

熱門新聞

影／姐就是要搭捷運！女未戴口罩強行上車 北捷：依法開罰

好暖！老神父求救台灣2萬人報恩 6天捐款1.2億

害同學跌倒摔斷門牙 清貧女童要賠52萬元！

基隆新冠肺炎確診3人變6人 1天增3例引市民關注

租5年台鐵7個月就要收回 國際設計大獎優勝夫妻哽咽

臉書粉專「只是堵藍」 成NHK報導散播假訊息個案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。