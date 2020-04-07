憂亂丟口罩成防疫破口 桃民代籲增設專用垃圾桶

口罩生產因疫情需求持續增量，多數民眾在戶外活動也戴上口罩自保，不過，仍屢見亂丟口罩現象，桃園市多名市議員今天都建議市府環保局要普設「口罩專門垃圾桶」，避免出現防疫破口，市府環保局長呂理德說，要當場抓到亂丟口罩確實不容易，會請相關管理單位設置口罩垃圾桶，若發現有同一場址出現5片口罩，就可針對管理單位開罰6千元。

市議員劉茂群、林政賢、黃婉如、周玉琴、陳姿伶、林昭賢、王浩宇等人今天都在議會關心口罩丟棄問題，是否已有開罰？國民黨團總召林政賢認為，環保署針對疫情期間亂丟口罩加重罰鍰，第一次抓到就罰3600元，此規定立意良好，但仍建議應普設口罩專門垃圾桶，並加強宣導口罩違反者，最高可依廢清法重罰最高6千元的字樣，方便加強管理。

劉茂群也認為，為避免染上新冠病毒的口罩四處流竄，造成疫情擴散，她希望環保局應緊急設置口罩專用棄置箱（桶），而且所有居家隔離、居家檢疫民眾的廢棄口罩一律統一收置，集中焚毀。

黃婉如則建議公共場所能增設口罩回收桶，讓不能用的口罩，民眾可以統一丟棄，身為主管關的市府環保局應該積極協助，周玉琴、林昭賢則問口罩到底算醫療廢棄物還是一般廢棄物，到底該怎麼丟最好？

呂理德說，口罩視為一般廢棄物，要丟棄至一般垃圾的垃圾桶，但擔心若在公眾場所普設口罩專用垃圾桶，反而成為另一種髒亂點，市府會依據廢棄物清理法要求有管理單位的場址設置口罩丟棄專用垃圾桶，若發現場址被丟了5片口罩以上，就可依法開罰該管理單位。

至於居家檢疫者、居家隔離者垃圾仍屬於一般垃圾，市府會隨關懷包一次發放20個垃圾袋，建議14天期滿之後再丟垃圾，若期間垃圾量大或發臭，則可申請到府收取垃圾，或請家人將垃圾拿到指定的垃圾其中處丟棄。

王浩宇則問，是否已有口罩亂丟違法廢棄物清理法的開罰數據？呂理德坦言，亂丟口罩不好取締，要抓到現行犯才能開，因此會以要求如停車場、市場等場址管理單位加強管理。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林說，由於民眾進出醫療院所都要戴口罩，擔心有感染疑慮，先前已經協調各醫療院所、衛生所設置口罩專用垃圾桶，已設了五十多處。

衛福部桃園醫院也宣導，民眾丟棄口罩時，雙手不要碰到前方髒汙的部分，接著從鬆緊帶兩側處拿下口罩，然後從內面把口罩折到最小，再丟到垃圾桶。