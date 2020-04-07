防疫！新竹縣府即日起進出實名制、13日起分區辦公
新冠肺炎疫情蔓延，為防堵疫情缺口，新竹縣長楊文科今天在主管會報宣布5大項防疫措施，包含即日起進出縣府所屬機關、13鄉鎮市公所均採取實名制，縣府也設置洽公區，讓民眾無須上樓；另外，縣府13日起開始分區辦公，部分人力移往新竹縣體育場工作。
楊文科表示，為加強縣內防疫工作，即日起，縣府與所屬機關、13鄉鎮市公所，將採取「進出實名制」，洽公民眾進出，須先在大門口辦理登記，縣府員工進出，也都要佩戴識別證以利辨識。
第2項措施為縣府前棟、A棟、B棟的一樓也將設置民眾洽公區，由縣府員工到1樓服務，洽公民眾不須再上樓；第3項為分區辦公，下周一起以新竹縣體育場作為第二辦公室，相關便民服務不受影響；第4項則為建議縣內社區大樓比照縣府進出實名制措施，以掌握人流身分。
另外，楊文科也呼籲，清明連假期間，縣民若有至中央流行疫情指揮中心列出的11個人潮聚集的觀光景點，務必落實自主健康管理14天，並避免進出公共場所、外出時務必配戴口罩、儘可能在家上班，保護自己也保護別人。
此外，新竹縣教育處也表示，縣內國中、國小報到均一律採取網路報到，非總量管制學校國小5月2日、國中5月9日報到，總量管制學校第二階段則是國小4月24日、國中5月2日報到。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言