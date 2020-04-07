防疫！新竹縣府即日起進出實名制、13日起分區辦公

新冠肺炎疫情蔓延，為防堵疫情缺口，新竹縣長楊文科今天在主管會報宣布5大項防疫措施，包含即日起進出縣府所屬機關、13鄉鎮市公所均採取實名制，縣府也設置洽公區，讓民眾無須上樓；另外，縣府13日起開始分區辦公，部分人力移往新竹縣體育場工作。

楊文科表示，為加強縣內防疫工作，即日起，縣府與所屬機關、13鄉鎮市公所，將採取「進出實名制」，洽公民眾進出，須先在大門口辦理登記，縣府員工進出，也都要佩戴識別證以利辨識。

第2項措施為縣府前棟、A棟、B棟的一樓也將設置民眾洽公區，由縣府員工到1樓服務，洽公民眾不須再上樓；第3項為分區辦公，下周一起以新竹縣體育場作為第二辦公室，相關便民服務不受影響；第4項則為建議縣內社區大樓比照縣府進出實名制措施，以掌握人流身分。

另外，楊文科也呼籲，清明連假期間，縣民若有至中央流行疫情指揮中心列出的11個人潮聚集的觀光景點，務必落實自主健康管理14天，並避免進出公共場所、外出時務必配戴口罩、儘可能在家上班，保護自己也保護別人。