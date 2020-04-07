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基隆增3確診 林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆增3確診，林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診。記者游明煌／攝影
基隆增3確診，林右昌：境外移入1對夫妻居家檢疫後確診。記者游明煌／攝影

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，公布新冠肺炎疫情確診個案的地理分布， 基隆市今天新增3例確診。市長林右昌今天說明，3例皆是境外移入，1例於機場即時採檢後，直接送往桃園集中檢疫所；另外2例為夫妻，於居家檢疫中確診，無其他家人同住與接觸。

林右昌表示，基隆至今確診6例，第2例從英國回來，第2、3例是婦人從美國回來傳染給先生，第4例是從國外留學回來，在桃園機場就被檢疫隔離，沒有回到基隆來，第5、6例也是一對夫妻，在居家檢疫中，就醫後確診收治。基隆6例都屬於境外移入案例，他特別說明讓市民能夠安心。

居家檢疫真的是有防疫的效果，他再次呼籲所有接受居家檢疫和隔離的民眾，一定要遵照中央指揮中心的要求，待在家裡，把檢疫的過程完成，保護自己也保護他人，如果未遵守相關規定一律重罰，不希望有任何破口。

林右昌並說，清明連假後1周到14天是比較危險的時間，如果這段時間有確診或相關案例增加的話，顯示風險正在提高，呼籲民眾在公共場所及搭公車都要戴口罩，並勸導和民眾接觸的攤商都戴上口罩。

衛生局進一步表示，今天3例其中1例從英國讀書返國，4月4日返台入境時自訴有喉嚨痛症狀，於機場即時採檢，送桃園集中檢疫所，4月5日確診，目前就地醫院收治中；另外2例為夫妻，至英國、冰島自助旅行，3月21日返台後居家檢疫14天，無家人同住，4月4日因出現症狀，主動聯繫衛生局，立即安排至醫院就醫並採檢，於4月5日確診，均收治於負壓隔離病房。

衛生局長吳澤誠指出，為了降低社區感染與傳播風險，防止未被發現感染源潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，請民眾務必配合，若身體出現不適，請戴口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。避免出入人潮擁擠場所，與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之社交距離，或正確配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，屢勸不聽者最高可處1萬5千元罰鍰。

衛生局 居家檢疫 口罩

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