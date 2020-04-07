桃園市洽公實名制再升級 9日起擴及公所戶地政
桃園市政府從1日起實施洽公實名制，民眾進入市政大樓必須出示市民卡或身分證供登記，市長鄭文燦今天表示，9日起將擴及區公所、戶政及地政事務所，也建議民眾洽公時戴口罩。
鄭文燦上午出席防疫暨紓困專案會議後受訪表示，實名制洽公從實施以來，在市府運作順暢，因此市府決定，從9日起，各區公所、地政事務所、戶政事務也都將同步實施實名制洽公，請民眾隨身攜帶市民卡或是身分證，以方便在進入政府單位洽公時查驗。
鄭文燦指出，在各部會的宣導之下，目前洽公民眾戴口罩的比例已經達到9成，市府雖未強制民眾洽公戴口罩，但會以在大門口設置勸導立牌的方式加強勸導，也建議民眾盡量戴口罩，共同防止新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的傳播。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言