頸椎摔傷骨折男生已出院 意外路口發包改善

苗栗市明仁國中一名三年級男生3月初放學時，騎自行車不慎摔落5公尺深的駁坎下方，造成頸椎骨折、脊髓神經受傷，經大千綜合醫院醫療救治後，狀況穩定，最近並順利出院；市公所主秘邱宏宬表示，該處路口改善工程已完成發包，預計加高沿線護欄及圍籬，改善長度約100公尺。

男生家長感謝這段期間相關單位的關心及醫院照護；校方表示，男生現已返家休養並訓練肌力，將等他完全康復再返校上課。

主治醫師大千醫院神經外科李世祥指出，男生到院時有頸部嚴重疼痛、身體完全麻木無感覺、四肢完全癱瘓情形，經檢查後發現其第五頸椎骨折、合併頸椎脊髓神經損傷，在接受緊急手術後，狀況逐漸穩定，同時把握復健黃金期，由物理治療師每天帶他復健，原本完全癱瘓的四肢，已可以自行抬起並動作，麻木無感的觸覺逐漸恢復。

明仁國中校長李萬源表示，受傷男生返家休養中，目前先培養恢復手部肌力，也嘗試以助行器站立，校方有提供作業供他參考，但不希望他有壓力，盼他以身體健康為重，至於他摔落的路口改善問題，當地已有一支電桿移除，後續相關單位正改善中。