頸椎摔傷骨折男生已出院 意外路口發包改善
苗栗市明仁國中一名三年級男生3月初放學時，騎自行車不慎摔落5公尺深的駁坎下方，造成頸椎骨折、脊髓神經受傷，經大千綜合醫院醫療救治後，狀況穩定，最近並順利出院；市公所主秘邱宏宬表示，該處路口改善工程已完成發包，預計加高沿線護欄及圍籬，改善長度約100公尺。
男生家長感謝這段期間相關單位的關心及醫院照護；校方表示，男生現已返家休養並訓練肌力，將等他完全康復再返校上課。
主治醫師大千醫院神經外科李世祥指出，男生到院時有頸部嚴重疼痛、身體完全麻木無感覺、四肢完全癱瘓情形，經檢查後發現其第五頸椎骨折、合併頸椎脊髓神經損傷，在接受緊急手術後，狀況逐漸穩定，同時把握復健黃金期，由物理治療師每天帶他復健，原本完全癱瘓的四肢，已可以自行抬起並動作，麻木無感的觸覺逐漸恢復。
明仁國中校長李萬源表示，受傷男生返家休養中，目前先培養恢復手部肌力，也嘗試以助行器站立，校方有提供作業供他參考，但不希望他有壓力，盼他以身體健康為重，至於他摔落的路口改善問題，當地已有一支電桿移除，後續相關單位正改善中。
男生當初騎率落的下坡轉彎路口，沿路護欄高度最高僅約1公尺，但該處路口的聯絡道銜接省道台13線，算是「三不管」地帶，苗栗市公所當時會勘時就表明「勇於承擔」的態度，如果其他單位不便處理，市公所願承擔改善工作，以加強市民安全維護。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言