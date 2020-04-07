機師空姐多回台接觸人多 蘆竹居家隔離人數飆高
新冠肺炎疫情隨境外移入個案激增，桃園市政府監控居家隔離、檢疫人力吃緊，蘆竹區更受到航空公司機師、空姐機組人員居住比例多，最近居家隔離人數飆升，一度攀高到162人，市府衛生局今天上午統計，
蘆竹居家隔離人數略降為106人，仍是全市最多，分析主要是機組人員與境外移入個案的接觸者多。
桃園市目前確診39人，全市居家隔離343人、居家檢疫2891人，市政府統計其中居家隔離者以蘆竹區106人最多、其次為龜山區64人、桃園區63人，居家檢疫者以桃園區714人、中壢區584人、蘆竹區291人，市府相關單位認為，從歐美回國人數持續，居家隔離、檢疫人數就會增加，衛生、民政、警察人員監測吃緊，還要隨時防範列管眾趴趴走。
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