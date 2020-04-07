機師空姐多回台接觸人多 蘆竹居家隔離人數飆高

不管喜不喜歡動物，我們都該先從了解牠們開始！新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會成員來自各行各業，都以愛心關懷流浪動物，協助捕捉節育流浪貓狗、處理路殺動物遺體及不當飼養虐殺貓狗案件，希望從源頭管控流浪犬貓問題，讓大家更了解流浪動物和尊重生命。

2020-04-06 23:07