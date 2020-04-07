曾到11景點不等同到疫區 鄭文燦：是基於風險管理

新冠肺炎期間適逢清明4天連假，多處觀光景點湧入人潮，中央疫情指揮要民眾去過11景點作自主健康管理，桃園市長鄭文燦表示，市府員工、各學校師生有去過景點可以請假，他也說，去過人潮聚集地不等於去過疫區，是基於風險管理，並要民眾盡量戴口罩、別搭乘大眾交通，有症狀即就醫。

鄭文燦說，連假期間到過熱門景點、人潮壅擠地區，希望民眾作14天自主健康管理，請大家避免到公眾場所或搭乘大眾交通工具，有症狀要就醫說明旅遊史，市府也授權各局處單位可以針對這部分做居家辦公，學校也可以請假，社區透過區里系統廣播

鄭也說，去過人潮聚集的地方不帶表去過疫區，是基於風險管理方式，才希望民眾作自主健康管理，他已請教育局調查各級學校，師生是否在連假期間去過相關地點，主要希望自主健康管理階段也盡量帶口罩，不要搭乘大眾交通工具。

鄭指出，清明連假不能成為防疫的破口，馬其頓防線要守住，所以擴大宣導，從公務員到學校、市民等務必落實。

另外有關實名制洽公部分，鄭文燦表示市府第一階段運作順暢，決定4月9日起包括各區公所、戶政及地政事務所都同步實施，大家可以用市民卡、身分證洽公，進入市府各單位也盡量戴口罩，入口處會多家勸導。