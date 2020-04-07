加強基層攤商紓困　市府促成蔬果、魚類攤商減租3成

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅已宣布「紓困、振興」3+5方案，今再加強基層攤商紓困政策，宣布4、5月將針對新竹農產運銷股份有限公司（果菜市場）、漁港直銷中心所有攤商減租三成。果菜市場每位攤商可每月可少繳2880至3600元不等租金，漁港攤商每攤每月可減免2800元至1萬4000元不等租金。

產發處長張力可指出，新冠肺炎衝擊商業經濟景氣，林智堅宣布「紓困、振興」3+5方案，以減租稅、穩投資、興商機三大方向，實施旅宿業房屋稅調降、旅館水電瓦斯基本費補助、公有零售市場租金減免、建築執照延長期限與加碼消費園遊卷等措施。

除公有市場租金減免50%，嘉惠近1000名攤商外，市府也針對運銷公司果菜市場承銷人與新竹漁港直銷中心攤商租金問題與新竹農產運銷股份有限公司、新竹區漁會協商。促成果菜公司對所有承租人與新竹區漁會對直銷中心攤商的4、5月租金減免三成。

張力可說，果菜公司獲紓困的蔬果承銷人達631攤，新竹漁港獲減租的攤商為114攤，按攤位面積大小計算，兩處每攤預計可減少2880元至1萬4000元不等租金。

產發處說，考量疫情造成外出消費民眾驟減，市府接獲果菜市場與漁產品直銷中心攤商反映，生意已下滑約三成。不過，目前蔬果魚肉的供應正常，市府也免費提供攤商外科口罩，並定期進行消毒作業，民眾可安心前往採購農漁產品，但根據中央流行疫情指揮中心提醒，消費時室內應保持1.5公尺、室外1公尺的社交距離，並適時配戴口罩。