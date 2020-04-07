高市議會下午討論延後開議 綠營先喊：防疫和監督並重

高雄市議會今天下午將開程序委員會討論要不要為防疫而延後開議，民進黨團議員、時代力量議員今天上午開記者會表示反對延會，如果要延會，請變更議程將市政總質詢提前到市長施政報告之後即進行。

民進黨議員康裕成、高閔琳、李柏毅、何權峰、加入民進黨團運作的無黨籍議員范織欽、時代力量議員林于凱等人在議會開記者會，質疑國民黨團下午將在程序委員會中通過第3屆第3次定期大會從本月16日開議延後一個月，是以防疫之名讓韓國瑜在罷韓投票之前不要面對議會總質詢。

議員表示，如果要防疫，可以讓輪到質詢的議員、備詢的官員進入議場，未輪到質詢的議員在研究室等候，未輪到備詢的官員也在議會其他會議室、簡報室等候，何況台北市議會沒有延會，桃園市議會已開議，防疫和議會監督可以並重。

高雄市議會程序委員會今天要討論的事項，還有高雄市政府民政局為了辦罷免投票提的1億多元墊付款案，民進黨議員 表示，如果延會，這筆墊付款可能無法在6月中旬通過，一旦罷免投票確定，是不是因此不要舉辦？

高雄市民政局表示，一旦要進入罷免投票，就一定要辦理，如果有經費上的問題，會和中選會研議。

對於延會，高雄市議會國民黨團表示下午才要討論，如果延會，是為了防疫，希望民進黨議員不要把很多事都扯上罷免案。