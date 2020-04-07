桃園染疫長照護理師已痊癒 再檢疫14天才能上班

新冠肺炎肆虐，桃園市某長照機構3月底傳出有護理師確診，起初對院內81人採檢均為陰性，分別後送多家養護處所隔離；桃園市長鄭文燦說，該護理師經過10多天治療已經痊癒，但仍得居家檢疫14天後才能上班，長照中心住民也已陸續回家，他會再到場慰問關心。

鄭文燦表示，昨天護理之家的住民已經回家了，阿公阿嬤都回到熟悉的地方，他有去護理之家看整個後送的作業並透過視訊對話，目前大部分已經健康回來了，少部分還住在醫院，而染疫的護理師在10天的診療期後，已經痊癒出院，但還是請他居家檢疫14天才能上班。

鄭也說，這起事件要感謝中央疫情指揮中心協調長庚醫院、桃園醫院做採檢，社會局、衛生局及消防局也合作後送到2家護理之家，以及支援的24位照顧員，會擇定時間做表揚，感謝各單位讓這13位受隔離的住民得到最好照顧。

另外，鄭也要社會局就全市215個社福機構加強宣導，尤其是長照、安養中心等，禁止探視，工作人員做好健康管理等工作。