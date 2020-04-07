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桃園熱氣球嘉年華停辦 鄭文燦：明年再辦 不必惋惜

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園石門熱氣球節今年宣布停辦。圖／市府提供
桃園石門熱氣球節今年宣布停辦。圖／市府提供

預計於今年6月舉辦為期9天的「2020桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，因受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議宣布停辦，觀旅局長楊勝評說明，展出的熱氣球組必須4月提前向歐洲、南美洲預定，考量疫情短期內難結束今年停辦，9月則還有石門活魚節促進觀光。

鄭文燦說，6月桃園有2個大活動，分別是石門熱氣球節、端午龍舟賽，考慮到準備的時間及人潮聚集數以萬人，所以決定2個活動都取消，明年疫情結束再擴大辦理，且6月的活動現在就要招標、準備選手訓練等，提早決定也以便於後面準備。

鄭也說，2項活動也不考慮延到下半年，因為時間太過緊湊，至於今年上半年度取消的活動，有季節性的會直接取消，其經費可申請保留至明年，就不用在編預算能減少壓力，也請各界不必太過惋惜，另外像母親節表揚活動，則可以延至8月和父親節表揚一同辦理。

楊勝評指出，有關今年6月15日至21日的熱氣球嘉年華，因考量熱氣球組在每年4月就得向南美、歐洲的廠商先預定，但以目前疫情狀況可能有困難，預計將今年將停辦；楊也說，往年該熱氣球7月會拉到台東舉辦，若結束後9月再回桃園氣候已不適合，9月還有活魚節等可促進觀光。

楊勝評也說，因應清明連假民眾赴11人潮擁擠景點有感染風險，已經規劃第4家、第5家防疫旅館，預計總共104間房間，會視疫情狀況決定正式啟用時間。

熱氣球嘉年華 疫情 石門水庫

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