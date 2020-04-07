桃園市善用科技防疫 熱門景點即時影像線上看

中央社 / 桃園6日電

為防範新冠肺炎疫情擴散，桃園市政府透過監視器系統，提供轄內8處熱門景點的即時影像，供民眾在出門前可先上網觀看，以了解相關景點的人潮現況，也可做為是否出遊的參考。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評今天表示，市府從4月1日起加強各遊客中心、風景區的防疫措施，並利用先前在拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山等8處景點建置的監視器，提供即時影像供民眾上網觀看，做為是否出遊判斷。

楊勝評指出，除了透過「桃園觀光導覽網」專區連結觀看即時影像服務，觀旅局同時與中華電信合作，不但能確實掌握各觀光景點到訪的遊客人數，更可以精確得知各個時段的人潮多寡，方便市府在必要時，可以針對人潮較多處，配合警力進行柔性勸導，有效防範群聚感染的風險。

桃園市長鄭文燦在防疫暨紓困專案會議中表示，針對即將來臨的勞動節連假，中央將採取人潮總量管制，市府也會做好充分準備，針對轄內知名夜市、商圈，以及永安、竹圍兩漁港漁市等人潮較多的地方，以分流減量管制，降低人潮聚集。

石門水庫 烏來 大溪老街

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