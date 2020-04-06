桃園公車到底哪天強制戴口罩？ 業者官員都搞混

桃園市衛生局今日進行工作報告，市議員黃婉如指出，清明連假搭公車時，看見有民眾沒戴口罩，她向司機反應卻得到「現在是宣導期，4月9日才強制戴口罩」，她要求市府再次討論，衛生局長也贊成，認為應提早強制戴口罩的日期。不過剛剛交通局出面澄清， 配合中央疫情指揮中心4月3日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，桃園市已在4月4日全力配合執行。

交通局長劉慶豐表示，為避免大眾運輸工具成為防疫缺口，市府於3月31日防疫會議上宣布，自4月9日起搭乘大眾運輸工具，包含機場捷運、市區公車及免費公車等須強制戴口罩，並以4月1日至8日間加強宣導搭乘大眾運具強制戴口罩。不過中央疫情指揮中心於4月3日宣布搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，桃園市也自4月4日起配合辦理。

由於有客運業者、民眾等人誤解大眾運輸工具強制戴口罩的執行時間，劉慶豐表示，今日交通局特別再次函文各家客運業者，重申中央疫情指揮中心已規定自4月4日起搭乘大眾運輸工具強制戴口罩，要求客運公司全面落實防疫工作。他說，經觀察清明連假及第一天上班日，乘客皆有載口罩搭車，少數未戴者經司機等人勸導後，皆主動載上口罩，未發生任何爭執事件，執行情況良好。