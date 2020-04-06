外來入侵種斑腿樹蛙爆量？ 苗栗縣1個月移除180隻
外來入侵種斑腿樹蛙強勢，3月是繁殖期，苗栗縣一舉移除180隻成蛙、30個卵泡，遠比去年、前年數量還多，縣府農業處自然生態保育科擔心斑腿樹蛙數量持續增加，影響本土種白頷樹蛙生態棲位，甚至危害生物多樣性。破壞生態系平衡。
斑腿樹蛙在空間資源上，幾乎沒有競爭對手，需要立即人為方式移除、防堵，苗栗縣政府2018年到2020年委託自然生態學會移除斑腿樹蛙，縣府、學會今年3月分別在造橋鄉手作步道、通霄鎮楓樹社區、後龍鎮田間移除斑腿樹蛙及蛙類調查，1個月移除180隻成蛙，30個卵泡，將送嘉義大學進行腸道寄生蟲研究，或解剖學教學使用。
自然生態保育科人員指出，苗栗縣2015年首次在卓蘭鎮通報發現1隻，強勢物種族群數量迅速增加，2018年、2019年全年分別移除128隻、113隻斑腿樹蛙，今年1個月的時間就爆量，拉生態警報，自然生態保育科將會持續追蹤和觀察。
此外，斑腿樹蛙和本土種白頷樹蛙繁殖季及生態棲地重疊，外觀相似容易誤認，為避免移除到本土種蛙類，民眾要謹記「1不1要」的口訣：「不要」自行移除、發現疑似斑腿樹蛙「要」通報，電話037-558216或、037-265387。
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