苑港漁港的彩虹景觀橋年底點新燈 打造新亮點

苗栗縣苑裡鎮苑港漁港的彩虹景觀橋年久失修，縣府爭取農委會漁業署補助1700萬元經費，辦理橋梁除鏽防蝕、照明設備等周邊環境改善等工程，縣長徐耀昌等人今天勘察，要求今年底如期如質完成，新設6盞投光燈亮起來，營造景觀新亮點。

苑裡鎮苑港漁港的彩虹景觀橋曾是打卡景點，主體結構及照明等設施年久失修破損，徐耀昌、苑裡鎮長劉秋東、縣議員鄭宗國、張顧礫、陳品安、通苑區漁會總幹事楊資暖等人，今天檢視發現橋梁路面多處破損，鋼構因有鹽分的海風長期侵蝕，出現嚴重鏽蝕，照明燈具基座、線路和欄杆等，受損不堪用，也威脅民眾安全。

漁業署補助1700萬元改善，預定4月底發包，120個工作天完成，徐耀昌當場要求如質如期完成，此外，劉秋東建議增加噴射水霧增加浪漫氣氛，納入改善工程的參考，至於通苑區漁會、民代建議漁港嚴重淤積的問題，縣府爭取漁業署加上地方配合款約600萬元，短期內會清淤。

另，苗栗縣有機農業面積達454公頃，其中蔬菜約169公頃，通霄鎮城南有機農場是著名的有機蔬菜供應業者，也是小地主大專業農的經營主體之一，徐耀昌、縣議員徐永煌等人今天視察，肯定農場除種植有機蔬果，更致力推廣，這學期加入供應照南國中、小每周1餐有機蔬菜，3500師生可以吃到當季、新鮮及安全的蔬菜，很有幸福感。