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口罩百百種 嬰兒沒口罩戴怎辦？議員秀「口罩板」質詢衛生局

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市議員陳治文秀出一張民眾將成人口罩挖出兩個眼睛的洞，讓孩子戴上的逗趣照片，她說，不管是成人口罩還是兒童口罩，對嬰兒來說都過大，讓許多家長擔憂。圖／桃園市議員陳治文提供
市議員陳治文秀出一張民眾將成人口罩挖出兩個眼睛的洞，讓孩子戴上的逗趣照片，她說，不管是成人口罩還是兒童口罩，對嬰兒來說都過大，讓許多家長擔憂。圖／桃園市議員陳治文提供

新冠肺炎疫情延燒，今日衛生局進行工作報告，市議員謝美英指出，接獲許多民眾詢問「到底哪一種口罩才可以有效防止新冠肺炎？」，她現場展示從不同管道拿到的11款口罩，詢問衛生局局長王文彥哪些有效。市議員陳治文也對口罩問題提出質詢，她說，近期有不少要施打疫苗的嬰幼兒家長抱怨，沒有嬰兒口罩可以供孩子配戴。

謝美英表示，口罩有百百種，包括棉布、醫用、活性碳、N95等，她出示貼滿11款口罩的「口罩板」，包括排隊購買、預購、朋友贈送等由不同管道拿到的口罩。她指出，很多網站會教民眾相關資訊，但如何讓民眾一眼識別出口罩的類別、辨識口罩是否有防護作用、薄厚度有無差別，才是現階段最重要的事，要求衛生局加強宣導。

王文彥回應，議員提出的11款口罩中，有3款對防止新冠肺炎有效，並逐一解釋這些口罩的不同之處。此外，他還讚許口罩板做得很好、相當實用，更當場向議員借用口罩板，未來會計畫向民眾宣導如何識別口罩的類別與材質。

陳治文則對嬰幼兒口罩提出質疑，她表示，近期接獲有許多要施打預防針的嬰幼兒家長投訴，說嬰兒沒有合適的口罩可以配戴，更秀出一張民眾將成人口罩挖出兩個眼睛的洞，讓孩子戴上的逗趣照片。她說，不管是成人口罩還是兒童口罩，對嬰兒來說都過大，讓許多家長擔憂。

目前口罩的配發皆由中央控管，且不建議嬰幼兒配戴。王文彥指出，幼兒還小可能會有拉扯、耳朵硬度不夠、臉型與口罩無法密合好等狀況，所以不建議配戴。王說，可以的話，疫情期間盡量少戴孩子出門，如要出入醫療院所時，建議周遭民眾都要配戴口罩，避免將病菌傳染給嬰幼兒。

市議員謝美英表示，口罩有百百種，如何讓民眾一眼識別出口罩的類別、辨識口罩是否有防護作用、薄厚度有無差別，才是現階段最重要的事，要求衛生局加強宣導。記者陳夢茹／攝影
市議員謝美英表示，口罩有百百種，如何讓民眾一眼識別出口罩的類別、辨識口罩是否有防護作用、薄厚度有無差別，才是現階段最重要的事，要求衛生局加強宣導。記者陳夢茹／攝影

口罩 衛生局 新冠肺炎

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