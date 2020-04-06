桃園原訂4月9日起搭公車強制戴口罩 衛生局：可能提前

中央流行疫情指揮中心日前公布社交距離指引，4月3日更進一步宣布搭乘大眾運輸應全面戴口罩。桃園市議員黃婉如今日在衛生局工作報告中提出，看到公車上有人未配戴口罩，向司機反應卻得到現在是宣導期，桃園於4月9日才強制配戴口罩，讓她相當質疑。衛生局回應，將與市長鄭文燦討論是否將施行日期提前。

黃婉如表示，清明連假時她特別去搭乘公車，看見公車上有民眾沒配戴口罩，由於車上屬於密閉空間，加上現在疫情人心惶惶，她向司機反應，司機卻說現在是宣導期，4月9日才正式強制配戴口罩，讓她相當無言。

桃園市衛生局局長王文彥回應，中央針對雙鐵、長途客運及公車強制要求戴口罩，不過短途公共運輸工具則由地方政府自行規定。

黃接著問，長途指的是多長？短途又是多短？難道短途就不會被感染、比較沒有感染風險嗎？她更直呼「請市長不要我行我素」。市議員黃敬平也問及該問題，他說「桃園難保不會成為破口」。對此王文彥表示，當初將強制配戴口罩的日期訂在4月9日，是認為9日開始施行口罩實名制3.0版上路，供應量已足夠，施行起來會較為完善，因此才將9日前列為宣導期。

王文彥表示，市府雖然有密切監視人潮及較多的觀光景點，但由於旅遊民眾眾多，因此4月9日強制戴口罩日期可能會提前施行，仍待與鄭文燦進一步討論。