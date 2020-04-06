民間團體捐物資為竹縣防疫人員打氣

新竹縣政府今天下午召開防疫一級應變中心會議，會中新竹基督教聯合關懷協會、旭源包裝科技股份有限公司、五福社會服務協會等民間公司各別捐贈紓壓小盆栽、乾洗手、酒精與額溫槍等防疫物資給縣府，希望紓解竹縣第一線防疫人員的身心壓力。竹縣府也呼籲連假期間前往人潮多的民眾，請自主健康管理14天，並避免出入公共場所、外出時務必配戴口罩、盡可能在家上班。

副縣長陳見賢今天代表縣府受贈並致贈感謝狀，陳見賢表示，最近是防疫關鍵時刻，勿掉以輕心，除了政府的努力，也要大家共同配合，保持社交距離，並通知社區大樓的密閉公共區域暫時停止開放，包括室內兒童遊戲室、圖書館、健身房、多功能活動空間等，即日起搭乘大眾運輸也要配戴口罩，雖對生活造成困擾，為了防疫請民眾多配合。

對於彈性上下班部分，目前縣府同仁多採自行開車或騎車上下班，搭乘大眾交通運輸的情形通勤的人數不多，因此維持現有彈性上下班時間，彈性上班時間為上午8時至9時、下班時間17時至18時，後續將再視疫情狀況調整，並針對清明連假期間如有前往人潮擁擠之景點者，一早發出通報，請同仁上班時應配戴口罩，若有不適應在家休息或盡速就醫。

而為避免校園成為防疫破口，教育處表示，已先指示竹縣各學校，在師生返校第一時間辦理全校性消毒清潔、嚴格執行師生健康監測，提高自身健康狀況的警覺並每天量測體溫，如發現身體不適，須配戴口罩就醫或在家休息。