租5年台鐵7個月就要收回 國際設計大獎優勝夫妻哽咽

2019年德國設計獎決賽優勝徐嘉明、莊雅婷夫妻，去年7月租下台灣鐵路局竹南車站2號倉庫，返鄉打造工藝、文創「苗栗小松菸」，結果不到7個月，鐵路局以耐震初評有安全疑要收回，徐嘉明夫婦錯愕，今天哽咽控訴台鐵打擊有心地方創生年輕人。

台灣鐵路局台中貨運所業務承辦人表示必須等發言人回應，尚無法獲知台中貨運所看法。

徐嘉明、莊雅婷於去年德國設計獎決賽，以客家話「1多點」品牌的木質手表獲得優勝，夫妻看中台鐵竹南車站旁2號倉庫，希望活化打造苗栗小松菸，去年7月17日簽約，徐嘉明說，租期5年，續租3年，他也有長期經營的準備及想法，因此投入2、300萬元整修65年歷史的老倉庫。

徐嘉明、莊雅婷夫妻租下台灣鐵路局竹南車站2號倉庫，活化打造「苗栗小松菸」。記者范榮達／攝影

中山168於今年1月18日開幕，命名「中山168」，也陸續有工藝師、文創者進駐，未料，不久台鐵就要收回倉庫，先是電話以倉庫沒有使用執照，後來以結構物耐震度初評有疑慮為由，2月13日、3月30日兩次公文，引用契約條文台鐵或上級機關因業務需要、開發利用或另有處分計畫，有收回的必要者，承租人不得要求任何賠償或其他異議。

「我第一時間錯愕、莫名其妙」！莊雅婷形容有如晴天霹靂，她說，使用執照、耐震度等，不是台鐵標租前必須做好，現在卻要承租人來扛，夫妻透過立委等管道反映，台鐵態度還是很強硬，承租人情何以堪？