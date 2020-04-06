快訊

安倍晉三將宣布東京大阪在內七都府縣緊急狀態 為期一個月

疫情衝擊 全球百大富豪平均每人每天財富減損18億元

元智大學多元文化課 校外教學認識中壢15歷史景點

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
元智大學通識教學部日前舉行校外教學，安排學生認識中壢15個古蹟與景點。圖／元智大學提供
元智大學通識教學部日前舉行校外教學，安排學生認識中壢15個古蹟與景點。圖／元智大學提供

元智大學通識教學部日前舉行校外教學，安排學生認識中壢15個古蹟與景點，包括「雙溪行旅」。

元智通識教學部表示，中壢最早被稱為「澗仔力」，為凱達格蘭族澗仔力社所在，清代開始大量漢人入墾以客家人居多，地名便改為客式的「澗仔壢」；隨著當地商業逐漸發展，又位於臺北往返新竹的中間點，成為南桃園的中心城鎮改稱「中壢」。流經中壢市區的老街溪與新街溪，因分別孕育了中壢老街與新街而得名，元智學生也得以沿著這兩條溪流，探訪保存至今的各類文化資產。

元智大學通識教學部所設置的必選修「在地多元文化課群」，其中「古蹟文化與在地生活」、「城市生活與文化敘事」、「旅遊桃園史」3門課共4個班級，經過連續3個學期共同舉辦校外教學之後，做出了新的嘗試。

授課教師們將中壢市區的15個文化景點分為4大類型，規畫「多元宗教文化」、「生命關懷與環境教育」、「中壢新街城堡」、「在地生活記憶」4條導覽路線，讓修習三門課的學生們自由挑選主題參與。

以「在地生活記憶」路線為例，負責路線導覽的教師張泓斌帶學生前往中平路故事館、壢小故事森林與壢景町，一次完成中壢故事館3部曲的參訪，最後以參觀5號倉庫藝文基地做為結尾。3間故事館與5號倉庫，承載了中壢人100年來的生活記憶，從公務員、教師、警察宿舍與臺鐵貨物倉庫到現在的展演基地、教育場域與藝文空間，不僅留存在地人的美好記憶，更給予遊客無限的歷史想像。

新的校外教學模式，不僅改善以往每團人數太多不利行進，與景點容納人數不足的問題，也能讓學生聚焦認識在地文化。為使學生更有系統的瞭解中壢在地歷史文化，「桃園文化廊道」USR計畫團隊製作了可隨身攜帶的課群走讀手冊，圖文並茂且預留筆記欄，便於學生進行記錄增進學習效果。通識教學部梁家祺主任說，雖然目前受疫情影響，辦理團體活動誠屬不易，但歷史想像若透過實地參訪的感官衝擊建立，比枯坐於課堂模擬更具意義，所以持續在可因應的範圍內，給予青年學子多元的學習機會。

元智

延伸閱讀

桃園人快衝啊！麥當勞推「吉事蛋堡買一送一」優惠，一路爽吃到6月

清明連假找個伴 中壢美滿服務中心找「美滿」

中壢車站機捷共構 里長：廣場出入口連結中平中正商圈

因應清明返鄉車潮 中壢警方交通熱點加強管制

相關新聞

苑港漁港的彩虹景觀橋年底點新燈 打造新亮點

苗栗縣苑裡鎮苑港漁港的彩虹景觀橋年久失修，縣府爭取農委會漁業署補助1700萬元經費，辦理橋梁除鏽防蝕、照明設備等周邊環境...

桃園原訂4月9日起搭公車強制戴口罩 衛生局：可能提前

中央流行疫情指揮中心日前公布社交距離指引，4月3日更進一步宣布搭乘大眾運輸應全面戴口罩。桃園市議員黃婉如今日在衛生局工作...

租5年台鐵7個月就要收回 國際設計大獎優勝夫妻哽咽

2019年德國設計獎決賽優勝徐嘉明、莊雅婷夫妻，去年7月租下台灣鐵路局竹南車站2號倉庫，返鄉打造工藝、文創「苗栗小松菸」...

環保先放一邊 桃市已有6處申請使用免洗餐具

新冠肺炎疫情延燒，今日不少桃園市議員提出，建議在疫情期間開放使用免洗餐具、藥妝店美妝試用品暫停提供，避免公用碗筷、多人使...

新竹古蹟關西分駐所修復 變身藝文展演空間

新竹縣關西分駐所建於1920年，2009年公告為縣定古蹟，是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，二期員警宿舍修復完工，四連棟的日式木造宿舍未來將當作藝文展演交流空間。新竹縣長楊文科表示，關西是台三線進入新竹縣的門戶，但鎮上缺乏可接待旅客的公共空間，未來計畫將宿舍作為接待背包客、體驗舊日警察生活與內山小鎮風情的新景點。

溜索、生態池、攀岩牆 新竹綠光公園讓孩子大玩跑酷

新竹市推動「進擊的公園」大改造，其中綠光公園已完成改造，最近啟用，除有雨水撲滿及植栽和遊樂設施，更有人行慢跑步道，市長林...

以為解禁... 居家檢疫男連假搭高鐵回台南老家

桃園市中壢警分局4月2日晚上6點1分許接獲吿警簡訊，轄區列管居家檢疫的21歲謝姓男疑似外出，員警前往了解，確認謝男2日中...

連假去人潮聚集地方 鄭文燦請公務員師生健康自我管理

針對清明連假知名旅遊景點夜市湧現人潮引發病毒散布疑慮，桃園市長鄭文燦今天上午表示，清明連假4天期間，公務員如到過人潮景點...

新竹縣定古蹟關西分駐所修復完工 將成藝文展演空間

新竹縣關西分駐所建於1920年，2009年公告為縣定古蹟，是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，二期員警宿舍修復完...

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

雪霸國家公園翠池最近滿水位，水面倒映千年玉山圓柏喬木純林、藍天、白雲、青山，風景夢幻絕美，但是4月4日高山保育志工 鄧安...

健康聲明書 桃市府備6國語版

桃園市府大樓實施洽公實名制，因移工無身分證或市民卡，常被阻絕門外，市府今天（4/6）起將備英、日、印、越、菲、泰等6國語言版本的健康聲明書供外籍人士填寫。

鄉親鄉情／桃園火車站 月台雨棚將重生

桃園火車站舊站將隨捷運綠線工程拆除，第一、第二月台的雨棚替桃園人遮風避雨近一甲子，市府將拆卸部分棚架移往軌道願景館重組展示。從事在地文史研究的「陽明一街實驗工坊」也在臉書粉絲專頁分享月台雨棚的故事，原來棚架取材自1920年代生產的鋼軌，軌道經戰後報廢才變為雨棚，今年逢百年將重生，別具意義。

熱門新聞

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

曾到11景點 新北：學生、公務員自主健康管理14天

姐就是要搭捷運 未戴口罩強行上車 北捷：依法開罰

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

影／高中生沒口罩不能搭公車 9點半多還在車站乾著急

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。