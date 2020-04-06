元智大學多元文化課 校外教學認識中壢15歷史景點

元智大學通識教學部日前舉行校外教學，安排學生認識中壢15個古蹟與景點，包括「雙溪行旅」。

元智通識教學部表示，中壢最早被稱為「澗仔力」，為凱達格蘭族澗仔力社所在，清代開始大量漢人入墾以客家人居多，地名便改為客式的「澗仔壢」；隨著當地商業逐漸發展，又位於臺北往返新竹的中間點，成為南桃園的中心城鎮改稱「中壢」。流經中壢市區的老街溪與新街溪，因分別孕育了中壢老街與新街而得名，元智學生也得以沿著這兩條溪流，探訪保存至今的各類文化資產。

元智大學通識教學部所設置的必選修「在地多元文化課群」，其中「古蹟文化與在地生活」、「城市生活與文化敘事」、「旅遊桃園史」3門課共4個班級，經過連續3個學期共同舉辦校外教學之後，做出了新的嘗試。

授課教師們將中壢市區的15個文化景點分為4大類型，規畫「多元宗教文化」、「生命關懷與環境教育」、「中壢新街城堡」、「在地生活記憶」4條導覽路線，讓修習三門課的學生們自由挑選主題參與。

以「在地生活記憶」路線為例，負責路線導覽的教師張泓斌帶學生前往中平路故事館、壢小故事森林與壢景町，一次完成中壢故事館3部曲的參訪，最後以參觀5號倉庫藝文基地做為結尾。3間故事館與5號倉庫，承載了中壢人100年來的生活記憶，從公務員、教師、警察宿舍與臺鐵貨物倉庫到現在的展演基地、教育場域與藝文空間，不僅留存在地人的美好記憶，更給予遊客無限的歷史想像。

新的校外教學模式，不僅改善以往每團人數太多不利行進，與景點容納人數不足的問題，也能讓學生聚焦認識在地文化。為使學生更有系統的瞭解中壢在地歷史文化，「桃園文化廊道」USR計畫團隊製作了可隨身攜帶的課群走讀手冊，圖文並茂且預留筆記欄，便於學生進行記錄增進學習效果。通識教學部梁家祺主任說，雖然目前受疫情影響，辦理團體活動誠屬不易，但歷史想像若透過實地參訪的感官衝擊建立，比枯坐於課堂模擬更具意義，所以持續在可因應的範圍內，給予青年學子多元的學習機會。