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新竹建商發給員工2萬元防疫津貼 網友直呼羨慕

中央社 / 新竹市6日電

新竹一家建商於清明節連假後發給全體員工每人新台幣2萬元防疫津貼，消息被員工於臉書貼文分享，並秀出存摺入帳明細後，引發網友熱議，直呼羨慕、好幸福。

新竹一名徐姓網友今天下午在臉書「新竹大小事」貼文指出，清明節的連續假期後，公司發了一封電子郵件，內容為「公司將發2萬元防疫津貼」等內容公告，並拍攝自己的薪資帳戶存摺，讓他相當開心。

這篇貼文一出引發許多網友按讚、討論，有人覺得羨慕，認為遇到好老闆，也有人表示「別人的老闆總是不會讓人失望」，更有人說「這種公司賣肝賣腎我也願意。」

昌益事業群總經理朱彥龍向中央社記者證實此事，他說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，造成全球股匯市震盪，影響企業營運，也讓民眾的消費力減弱，不少企業開始讓員工放無薪假，甚至有企業因此關閉，整個社會氛圍有些悲觀。

朱彥龍說，雖政府開始規畫發放消費酷碰券，待疫情趨緩再發放給民眾，但緩不濟急，經公司內部討論，決定在此關鍵時刻，對全體170多名員工每人發放2萬元防疫津貼，以安定員工們的心，待疫情過去後，再一起好好發揮、創佳績。

疫情 新竹

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