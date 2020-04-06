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環保先放一邊 桃市已有6處申請使用免洗餐具

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，今日桃園不少市議員提出，建議在疫情期間開放使用一次性免洗餐具，避免使用公用碗筷，反倒成為防疫破口。記者陳夢茹／攝影
新冠肺炎疫情延燒，今日桃園不少市議員提出，建議在疫情期間開放使用一次性免洗餐具，避免使用公用碗筷，反倒成為防疫破口。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎疫情延燒，今日不少桃園市議員提出，建議在疫情期間開放使用免洗餐具、藥妝店美妝試用品暫停提供，避免公用碗筷、多人使用的彩妝品成為防疫破口。桃園市衛生局長王文彥表示贊成，將與環保局討論細節。

桃園目前有6件申請通過，包括中原大學、元智大學、統領百貨、佳瑪南崁店、八方雲集和星巴克。羅文林說，家樂福等量販業者將於5月1日禁用免洗餐具，現在起會提醒業者，如有放寬一次性免洗餐具的需求，要記得去申請。此外他提醒，現在放寬的免洗餐具只限於竹子、紙製等，塑膠類還是一樣不得使用。

市議員林正峰表示，疫情中心未關注到外食族的防疫狀況，自從政府嚴禁餐飲業使用免洗餐具後，較具規模的餐廳雖然配有餐具清洗及殺茵設備，重復使用餐具較無疑慮，但設備不足的小吃店、路邊攤商等，若只做簡單的清洗，就可能成為防疫破口；市議員黃敬平還提出，藥妝店、百貨業者的美妝試用品，有多人觸摸、接觸過皮膚，難免殘留病菌，也建議暫停提供。

王文彥表示，這兩種提議都能降低感染風險，他相當贊成。「防疫期間環保先放一邊」，將與環保局討論放寬免洗餐具措施。桃園市政府環境清潔稽查大隊大隊長羅文林說，目前環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」法令中，規範百貨公司、商圈、學校及政府機關不得使用免洗餐具，如業者申請放寬經市府同意，可有最長90天放寬期限。

餐具 疫情 衛生局

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