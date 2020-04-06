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溜索、生態池、攀岩牆 新竹綠光公園讓孩子大玩跑酷

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市長林智堅今前往公園了解啟用狀況，與孩童一起體驗竹市公園設施。記者王駿杰／攝影
市長林智堅今前往公園了解啟用狀況，與孩童一起體驗竹市公園設施。記者王駿杰／攝影

新竹市推動「進擊的公園」大改造，其中綠光公園已完成改造，最近啟用，除有雨水撲滿及植栽和遊樂設施，更有人行慢跑步道，市長林智堅今前往公園了解啟用狀況，與孩童一起體驗竹市公園首座溜索，他說，希望該公園能提供民眾舒適休憩空間，成為綠光宜居生活圈。

林智堅說，綠光公園是「進擊的公園與步行城市」兩大計畫中的重要建設，也是他任內唯一從無到有新闢的公園，該處過去是汙水處理廠用地，民國106年變更為公園用地，原是沒有設施的大草皮，經市府投入1600萬經費，新設生態滯洪池及地景式遊具，改善成老少咸宜、寓教於樂的公園。

市府城銷處指出，綠光公園位於公道五路高架橋旁，兩側為新興的住宅社區，新生家庭多且為明星文教學區，是環境教育示範的最佳區位。近年來都市滯洪議題逐漸升起，為提升都市透水率，減少暴雨衝擊，該區規劃小型滯洪區及雨水撲滿，並使用透水瀝青的材質以做為示範，另外增設復古式汲水器，提供孩童娛樂。

城銷處表示，考量該區孩童多，特地規劃地景式兒童遊具，遊具區豐富且多樣，含有竹市公園首座的溜索設施及攀岩牆、平衡木、沙坑、溜滑梯、盪鞦韆等多樣設施，並善用公園地形，適合各年齡層孩童使用，提供充足的活動空間。

另外，該處的風勢較強勁，本次改善後新植100多棵喬木做為大片防風林帶減緩風勢，且挑選開花性喬木增加季節特色，並設置環園散步道讓民眾漫步於林蔭下，增加夜間的照明設備，民眾下班後可以到公園運動，並設置多處休憩座椅及花架涼亭提供舒適休憩空間。

市長林智堅今前往公園了解啟用狀況，與孩童一起體驗竹市公園設施。記者王駿杰／攝影
市長林智堅今前往公園了解啟用狀況，與孩童一起體驗竹市公園設施。記者王駿杰／攝影

林智堅 新竹 溜滑梯 滯洪池

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