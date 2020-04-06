桃園影像系統即時監看 夜市商圈漁市先做人潮管制

新竹縣關西鎮的「華光智能發展中心」院生培育的近1萬5千株台灣原生種樹苗，盼能在這波疫情下為中心帶來收入，但因為不擅行銷，樹苗乏人問津。中心代理主任王嵩文期待有種樹需要的人來採購，做公益之餘也一起種樹愛台灣。

2020-04-05 23:32