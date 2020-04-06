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桃園影像系統即時監看 夜市商圈漁市先做人潮管制
中央防疫指揮中心擬五一連假人潮管制，桃園市長鄭文燦今天上午表示，針對中央這項五一連假採分流、減量管制，市府將充分準備，在這段時間將針對全市的夜市、商圈及竹圍、永安漁港2個漁市，一樣要進行人潮分流、減量管制，降低人潮聚集風險。
鄭文燦表示，為降低旅遊景點、夜市人潮聚集，觀旅局有一套即時影像系統，可看到各景點的人潮情況，由於竹圍、永安漁港2個魚市場也是人潮多，他要求農業局在2個魚市盡快安裝熱顯像儀篩檢，未來這段時間夜市、商圈和竹圍、永安2個漁市加強人潮分流、減量管制。
他說，中央防疫中心擴大採檢高風險族群，包括醫療人員、防疫車隊在內，將由衛生局針對與確診病患接觸的公衛護士、消防局負責醫療後送病患的這些消防人員，名單一併提報給中央防疫中心做為擴大採檢範圍。
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