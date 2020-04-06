竹市假日花市旁水溝疏通完成 昔日汙水惡臭不再

新竹動物園去年底重新開幕，一旁的假日花市攤商卻反映，動物園完工後一旁花市的水溝時常瀰漫惡臭，沿水流路線追至鄰近大排水溝，發現排出的水混濁且散發出難聞的糞臭味，讓做生意的攤商難以忍受，希望相關單位能重視。

市府城市行銷處指出，攤商反映水溝與汙水池問題已於今年2月改善完成。假日花市旁水溝更新作業本來就在動物園環境改善計畫中，目前已經將該處水溝重新疏通、重新施工，改善高深度問題，並加上防臭蓋降低水溝異味對鄰近攤位的影響。

另外，新竹動物園本身就設有汙水處理廠，先前因春節期間來訪人潮眾多，才會使眾多汙水來不及處理造成溢出，現階段已針對處理廠兩處暫存池進行時間差調整，提升汙水處理運作效能，目前觀察運行順利，後續會持續追蹤。

議員黃文政指出，他接獲攤商反映，立刻邀集市府與動物園相關人員到場進行聯合勘查，發現污水處理效能不足是惡臭瀰漫的最大問題，另外，花市攤販區水溝沿線的路面明顯高於其他路面，有深度不夠，水無法順利流入溝內導致機淹水的問題，導致攤販須穿著雨鞋做生意，難聞氣味與積水也一併影響逛街顧客的心情。