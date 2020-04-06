新竹縣定古蹟關西分駐所修復完工 將成藝文展演空間

新竹縣關西分駐所建於1920年，2009年公告為縣定古蹟，是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，二期員警宿舍修復完工，四連棟的日式木造宿舍未來將當作藝文展演交流空間，新竹縣長楊文科表示，關西是台三線進入新竹縣的門戶，但鎮上缺乏可接待旅客的公共空間，未來計畫將宿舍作為接待背包客、體驗舊日警察生活與內山小鎮風情的新景點。

縣府推動「關西大客廳計畫」，以位於街區的縣定古蹟關西分駐所為核心，連接周邊中正老街、石店子步道，以及太和宮、台灣紅茶公司、錦泰茶廠、羅屋書院、樹德醫院、鄭氏祠堂等遊客必訪景點，帶動關西整體的旅遊觀光產業。

關西分駐所有辦公廳舍、獨棟所長宿舍、四連棟員警宿舍以及眷屬宿舍，文化局長田昭容表示，關西分駐所分為三期逐步推動修復活化，一期所長宿舍在2017年規畫為旅遊服務與警政生活展示體驗區，已修復完工開放參觀；二期員警宿舍則規畫為藝文展演交流區，也可提供住宿服務，點交給公所營運管理；第二期修復工程主體為員警單身宿舍，為四連棟形式日式建築，建築立面可見傳統日式木構造建築的三段式結構，視覺上可明顯感受到員警宿舍的穩重與靜謐。

關西鎮長劉德樑表示，關西分駐所的保存從社區營造開始，由地方自發性維護環境，並主動爭取指定古蹟，一期所長宿舍完工後，從警察局手中接下管理的重責大任，派專人辦理開放參觀及清潔維護，二期點交關西鎮公所後考慮委託經營，讓關西街區更加活絡發展。