快訊

「五一連假」放還不放？陳時中：將視疫情調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣定古蹟關西分駐所修復完工 將成藝文展演空間

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，新竹縣長楊文科計畫將宿舍作為接待背包客、體驗舊日警察生活與內山小鎮風情的新景點。圖／新竹縣府提供
新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，新竹縣長楊文科計畫將宿舍作為接待背包客、體驗舊日警察生活與內山小鎮風情的新景點。圖／新竹縣府提供

新竹縣關西分駐所建於1920年，2009年公告為縣定古蹟，是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，二期員警宿舍修復完工，四連棟的日式木造宿舍未來將當作藝文展演交流空間，新竹縣長楊文科表示，關西是台三線進入新竹縣的門戶，但鎮上缺乏可接待旅客的公共空間，未來計畫將宿舍作為接待背包客、體驗舊日警察生活與內山小鎮風情的新景點。

縣府推動「關西大客廳計畫」，以位於街區的縣定古蹟關西分駐所為核心，連接周邊中正老街、石店子步道，以及太和宮、台灣紅茶公司、錦泰茶廠、羅屋書院、樹德醫院、鄭氏祠堂等遊客必訪景點，帶動關西整體的旅遊觀光產業。

關西分駐所有辦公廳舍、獨棟所長宿舍、四連棟員警宿舍以及眷屬宿舍，文化局長田昭容表示，關西分駐所分為三期逐步推動修復活化，一期所長宿舍在2017年規畫為旅遊服務與警政生活展示體驗區，已修復完工開放參觀；二期員警宿舍則規畫為藝文展演交流區，也可提供住宿服務，點交給公所營運管理；第二期修復工程主體為員警單身宿舍，為四連棟形式日式建築，建築立面可見傳統日式木構造建築的三段式結構，視覺上可明顯感受到員警宿舍的穩重與靜謐。

關西鎮長劉德樑表示，關西分駐所的保存從社區營造開始，由地方自發性維護環境，並主動爭取指定古蹟，一期所長宿舍完工後，從警察局手中接下管理的重責大任，派專人辦理開放參觀及清潔維護，二期點交關西鎮公所後考慮委託經營，讓關西街區更加活絡發展。

縣府計畫未來第三期辦公廳舍完成修復，將規劃為文創複合型商店，總工程經費2000萬元，由客委會補助1680萬元、縣府自籌320萬元，總計一、二、三期修復經費預估將達9000萬元，是新竹縣僅次於北埔姜氏家廟修復規模最大者。

新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，四連棟的日式木造宿舍未來將當作藝文展演交流空間。圖／新竹縣府提供
新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，四連棟的日式木造宿舍未來將當作藝文展演交流空間。圖／新竹縣府提供
新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，四連棟的日式木造宿舍未來將當作藝文展演交流空間。圖／新竹縣府提供
新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，四連棟的日式木造宿舍未來將當作藝文展演交流空間。圖／新竹縣府提供
新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，新竹縣長楊文科計畫將宿舍作為接待背包客、體驗舊日警察生活與內山小鎮風情的新景點。圖／新竹縣府提供
新竹縣關西分駐所二期員警宿舍修復完工，新竹縣長楊文科計畫將宿舍作為接待背包客、體驗舊日警察生活與內山小鎮風情的新景點。圖／新竹縣府提供

新竹 日式建築 古蹟 社區營造

延伸閱讀

新竹十家廠商 8日徵才

慈濟「安心祝福包」贈竹縣 楊文科加入打包行列

新竹竹北光明六路二段路口　固定式測速照相桿13日啟用

新竹「吹哨者」公務員被清算 立委批：誰還敢來跳出來揭弊

相關新聞

雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

雪霸國家公園翠池最近滿水位，水面倒映千年玉山圓柏喬木純林、藍天、白雲、青山，風景夢幻絕美，但是4月4日高山保育志工 鄧安...

連假去人潮聚集地方 鄭文燦請公務員師生健康自我管理

針對清明連假知名旅遊景點夜市湧現人潮引發病毒散布疑慮，桃園市長鄭文燦今天上午表示，清明連假4天期間，公務員如到過人潮景點...

新竹縣定古蹟關西分駐所修復完工 將成藝文展演空間

新竹縣關西分駐所建於1920年，2009年公告為縣定古蹟，是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，二期員警宿舍修復完...

健康聲明書 桃市府備6國語版

桃園市府大樓實施洽公實名制，因移工無身分證或市民卡，常被阻絕門外，市府今天（4/6）起將備英、日、印、越、菲、泰等6國語言版本的健康聲明書供外籍人士填寫。

鄉親鄉情／桃園火車站 月台雨棚將重生

桃園火車站舊站將隨捷運綠線工程拆除，第一、第二月台的雨棚替桃園人遮風避雨近一甲子，市府將拆卸部分棚架移往軌道願景館重組展示。從事在地文史研究的「陽明一街實驗工坊」也在臉書粉絲專頁分享月台雨棚的故事，原來棚架取材自1920年代生產的鋼軌，軌道經戰後報廢才變為雨棚，今年逢百年將重生，別具意義。

華光售1.5萬株樹苗 盼助院生獨立

新竹縣關西鎮的「華光智能發展中心」院生培育的近1萬5千株台灣原生種樹苗，盼能在這波疫情下為中心帶來收入，但因為不擅行銷，樹苗乏人問津。中心代理主任王嵩文期待有種樹需要的人來採購，做公益之餘也一起種樹愛台灣。

店只開1天 獨居老婦炸溪蝦圓夢

怎麼樣的店只要開1天？苗栗縣大湖鄉81歲林姓老婦人開小吃店40多年，3年前相依為命的丈夫過世後封鏟，小吃店日前換上新招牌...

蘆葦女力 跨界合作推社會創新

「蘆葦」來自聖經以賽亞書，表達「蘆葦的堅韌生命力」，鼓勵所有在逆境中仍懷抱夢想的人。蘆葦女力召集人康淑華以「社會創新」及...

社區媽媽巧手 咖啡豆麻布袋變提袋

蘆葦女力公益信託基金與路易莎咖啡合作，於2018年春天開始推動咖啡豆麻布袋回收再製為提袋的循環經濟計畫，提供社區婦女工作...

陳明珠四縣腔宣導防疫 網友：妳好棒

防疫大作戰，中央流行疫情指揮中心昨天記者會，客家電視台記者蘇韋宣應指揮官陳時中之邀，以海陸腔客家話宣導防疫，讓人驚艷，今...

桃園YouBike有355個站點 今年以重大工程周邊優先設站

桃園推動UBike微笑單車4年，迄今建置355個站點，以公共自行車串連民眾最後一哩路的需求，使用率相當高。桃園市交通局表...

有人要買樹嗎？ 華光智能中心1.5萬棵樹苗滯銷 盼伸援手

新竹縣關西華光智能發展中心目前收治200多位身心障礙院生，多年前中心為了幫助院內身障生，增加復健機會與開創未來生計，開始...

熱門新聞

有人要買樹嗎？ 華光智能中心1.5萬棵樹苗滯銷 盼伸援手

國道服務區人潮腰折 攤商嘆：真的就是下車尿尿

口罩網購兩次沒中籤在造謠？ 北市府秘書林珍羽致歉：會反省

連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

好心企業大手筆 南投消防局1次新添5輛救護車

這個「邪教」防疫不傳疫 半數娘子軍跑過超級馬拉松

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。