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雪霸翠池邊竟留兩處餘燼 山友痛罵：這種人沒資格登山

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」
翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」

雪霸國家公園翠池最近滿水位，水面倒映千年玉山圓柏喬木純林、藍天、白雲、青山，風景夢幻絕美，但是4月4日高山保育志工 鄧安美發現池邊2處升火餘燼，大殺風景，「這麼美好的環境，仍然有不美麗的事情」，呼籲國家公園內請勿生火，如果不慎引發山林火災，千年林相可能因此毀於一場火。

鄧安美4月4日在臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」，回報翠池滿水，靠近池邊二處生火餘燼，山屋內山友留下吃不完的糧食，引起網友痛批「這種人，完全沒資格登山的」、「讓人痛心！幾千年的美好山林！真需每個世代的愛山人！也一同永續維護愛惜！」

雪霸處副處長鄭瑞昌表示，翠池邊今年已經發現2件升火餘燼，第1件在1月24日，升火痕跡就在玉山圓柏森林邊，國家公園內禁止升火，查獲依規定裁處3000元，但因幅員廣闊，困難度相對提高，請山友自律，或相互勸說約制，否則稍有不慎，將造成無可挽回的生態浩劫。此外，籲請山友落實無痕山林，把垃圾都帶下山，尤其是廚餘食物，有可能造成野生動物習性改變。

雪山主峰西稜下翠池海拔約3520公尺，全台最高天然湖泊，也是大安溪的上游，周圍玉山圓柏林面積約有90公頃，許多樹齡都超過千年，因地處避風處，高大挺拔林相珍貴，風景美不勝收，吸引許多山友朝聖。

翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」
翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」
翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」
翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」
翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」
翠池風景夢幻絕美，但志工發現池旁有升火餘燼，山屋有白米等食物，大殺風景。圖／擷取自臉書 「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」

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