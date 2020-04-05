蘆葦女力 跨界合作推社會創新

「蘆葦」來自聖經以賽亞書，表達「蘆葦的堅韌生命力」，鼓勵所有在逆境中仍懷抱夢想的人。蘆葦女力召集人康淑華以「社會創新」及「跨界合作」作為核心，以港澳台灣慈善基金會於2017年所頒發的「愛心獎」10萬美元獎金，成立「蘆葦女力公益信託社會福利基金」，推動社會公益。

康淑華表示，蘆葦女力致力於推動女力發展，構築出跨域合作、資源整合的平台，支持社區夥伴及在地組織勇敢追求夢想、邁向社會創新事業。

她說，自己從事社福工作20多年來，看到這些年來台灣社福界的飛快發展，但也看到許多限制，及難以突破的地方。她在這幾年快速變遷的社會環境中也感受到想解決一個社會問題，有非常多方法，不是僅能靠社福組織，或某一項專業，「可以的話應該邀請來自多方領域的人共同參與」。

社會企業近年來於全球蔚為風潮，台灣也有許多組織想朝社會企業的方向發展。康淑華認為，不僅非營利組織，就算是一般的營利企業也能改變社會問題，而蘆葦女力則扮演支持者的角色，串連資源，幫助每一個想做事的人或資源不足的小型組織。