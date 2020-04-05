社區媽媽巧手 咖啡豆麻布袋變提袋

蘆葦女力公益信託基金與路易莎咖啡合作，於2018年春天開始推動咖啡豆麻布袋回收再製為提袋的循環經濟計畫，提供社區婦女工作機會，將路易莎總公司烘豆廠廢棄的咖啡豆麻布袋回收再利用，做成富有文青手做風格，兼具環保的飲料提袋。以往與台北的社區合作，今年開始將計畫推展到桃園大園，與在地的聯興教會的原住民婦女們合作。

蘆葦女力召集人康淑華表示，蘆葦女力基金一直一來扮演串聯者的腳色，串聯起企業、社福等各方資源，創造組織間合作的機會，鼓勵並協助在地婦女組織成立社會企業。

當初和也是社工人出身的路易莎咖啡副總經理黃佳雯有著一起做社會公益的共識，開啟了路易莎咖啡豆麻布袋回收再製為提袋的計畫，並獲得路易莎咖啡總經理黃銘賢的大力支持。康淑華邀請台北市婦女新知協會的「新知工坊」、 朵克麗手作教室，及步野設計等夥伴們一同參與。

康淑華點出許多發展婦女手作的社區團體，期待推動婦女的產品，但往往受限於產品設計、沒有穩定的訂單，及行銷能力不足等因素，而無法順利成形，因而須要多方連結企業等組織合作。

咖啡豆麻布袋再製提袋計畫由路易莎咖啡提供麻布袋原料、通路及市場，婦女團體們則負責設計與製作，除了省下一大筆處理麻布袋廢棄物的花費，回收再利用也為環境保育進一分心力，透過邀集社區婦女們做手工，也將社區婦女們的生產力和關係再度用愛串連起來。

康淑華說，計畫起初邀請台北市婦女新知協會的「新知工坊」，及社區縫紉教室朵克麗手作教室，負責製作麻布袋產品；而由傳統布行第二代所創立，著重設計各式創新布作商品的步野設計，負責麻布袋產品的設計。

但合作過程中，她發現，婦女團體及各組織間合作打破了原先設想的邏輯，並非死板的各思其職，而是透過相互學習及回饋，激發靈感，產生不同火花。康淑華也預告未來還會推出改版提袋等新的產品，支持更多婦女有投入工作的機會。