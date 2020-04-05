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健康聲明書 桃市府備6國語版

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園報導
桃園市政府實施洽公登記實名制，推出6國語言的「健康聲明書」，方便移工和外籍人士填寫。 圖／桃園市政府提供
桃園市政府實施洽公登記實名制，推出6國語言的「健康聲明書」，方便移工和外籍人士填寫。 圖／桃園市政府提供

桃園市府大樓實施洽公實名制，因移工身分證或市民卡，常被阻絕門外，市府今天（4/6）起將備英、日、印、越、菲、泰等6國語言版本的健康聲明書供外籍人士填寫。

桃園市府4月1日起實施洽公實名制，進入市府須出示身分證或市民卡，市府員工須佩戴識別證，未攜帶證件或無證件的民眾，須填寫健康聲明書。

市府秘書處長顏子傑表示，由於移工或外籍人士沒有市民卡和身分證，又看不懂中文告示，沒法填寫健康聲明書而被擋在門外，因此決定今天起準備6國語言版本，在期前宣導時，移工和外籍人士都說「好貼心，看到家鄉的語言覺得很溫暖」。

一名市府員工表示，曾遇過一名南非學生需填寫健康聲明書，當時還沒有6國語言的健康聲明書，需一項項溝通、協助填寫中文健康聲明書的資料。她說，現在有了英、日、印、越、菲、泰6國的語言版本，可以減少溝通時間，大幅提升便利性。

另外，為加強宣導市政大樓實名制措施，市府找來客家妹陳明珠擔任「市政大樓防疫大使」拍宣導短片，提醒洽公民眾備妥市民卡或身分證，餐飲外送、物流人員集中至市政大樓前門「外送及物流等待區」交貨，雖有些不便，仍希望大家配合，讓洽公、辦公都能安心。

語言 移工 身分證

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