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陳明珠四縣腔宣導防疫 網友：妳好棒

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市客家妹以四縣腔在臉書粉絲專頁以四縣腔重現，苗栗縣議員余文忠、縣政府文化觀光局長林彥甫等人都大讚是最佳代言人之一。圖／陳明珠提供
苗栗市客家妹以四縣腔在臉書粉絲專頁以四縣腔重現，苗栗縣議員余文忠、縣政府文化觀光局長林彥甫等人都大讚是最佳代言人之一。圖／陳明珠提供

防疫大作戰，中央流行疫情指揮中心昨天記者會，客家電視台記者蘇韋宣應指揮官陳時中之邀，以海陸腔客家話宣導防疫，讓人驚艷，今天苗栗市客家妹以四縣腔在臉書粉絲專頁以四縣腔重現，苗栗縣議員余文忠、縣政府文化觀光局長林彥甫等人都大讚最佳代言人之一。

蘇韋宣昨天在中央流行疫情指揮中心，以流利海陸腔客家話提醒民眾注意防疫，引發熱烈回響，不少粉絲向陳明珠反映，一些老人家可能也需要四縣腔客家話的防疫宣導，陳明珠土生土長苗栗市，一口流利客家話，今天錄製四縣腔PO到臉書「客家妹－陳明珠」。

陳明珠說，阿中部長的提醒，請大家一定要順時中喔！室內保持1.5公尺的距離，室外保持1公尺以上的距離，勤洗手、戴口罩，任何疫情問題，記得撥打「1922」，請多分享、互相提醒。

PO文不到1天，近3000人按讚，網友直呼客家妹好棒，一直想知道口罩的四縣腔客家話怎麼講，終於知道了，防疫宣導印象深刻。

客家話 疫情 口罩

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