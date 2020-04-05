桃園YouBike有355個站點 今年以重大工程周邊優先設站

桃園推動UBike微笑單車4年，迄今建置355個站點，以公共自行車串連民眾最後一哩路的需求，使用率相當高。桃園市交通局表示，109年設站原則為重要節點、重大工程周邊，將會優先設站。

桃園市內目前有355個YouBike站點，已成為不少民眾仰賴的公共運輸工具。桃園市政府交通局運輸規畫科科長曾啟倫表示，今年以重大節點，如桃園火車站、中壢火車站周邊優先設站，或配合重大工程，例如未來捷運綠線、體育園區等周邊，抑或於2個商圈中間，找適當地點設站提高周轉率，會以這些原則作為優先設站的依據。

至於現有無排隊等設站的情形？曾啟倫說，有不少民眾建議設站，但經評估過後並沒有必要性，他解釋，現今桃園重大工程、都市計畫多，會以這些地點優先設站，由於申請案數眾多，因此交通部並沒有對其做排序統計。