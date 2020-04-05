新冠肺炎確診死亡 桃市提供免費火化

桃園市長鄭文燦今日到桃園區殯葬服務中心慰問，他表示，市內殯葬管理所如遇到確診或疑似案例，家屬願配合24小時內火化者，能提供減免火化費用。另外，由於受疫情波及，民間社團捐血活動人數銳減，鄭呼籲市民一同發揮愛心、踴躍捐血。

鄭表示，因應當前疫情，市內殯葬管理所均設置相關防疫措施，針對確診或疑似案例，如於桃園市醫院死亡，家屬願配合24小時內火化者，提供減免火化費用。第一線處理大體火化的同仁，面對疑似案例時皆需穿著防護裝備，相當辛苦，對此，鄭說，市府民政局將與殯葬管理所研議獎勵措施，盼第一線同仁提供良好服務時，也務必要保護自身安全。

鄭指出，目前傳染病防治法所規範的第5類傳染病，並未規定相關火化時限，而桃園殯葬管理所採取24小時內火化確診案例的方案，家屬也較能接受。另如待火化的案例為疑似病例，也會與醫療院所保持聯繫，同步採檢，估計約4至5小時採檢完畢後再行處理，讓工作同仁及家屬安心。